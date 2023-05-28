عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اهتزازات قوية تضرب جميع منازل العاصمة الأوكرانية كييف.. والسلطات تكشف السبب

كييف
كييف

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، إن الاهتزاز الذي شعر به سكان العاصمة الأوكرانية في شققهم الليلة الماضية هو حركة "أسلحة قوية".

وعلق كليتشكو على سبب الاهتزاز الذي شعر به سكان العاصمة الأوكرانية كييف بالكامل: "هذا السلاح يذهب إلى الأمام. قوي جدًا. وربما يكون الاهتزاز مرتبطًا بهذا".

أوكرانيا تكشف عن الهدف من عقد "قمة السلام" بصيغة “زيلينسكي”

روسيا تحذر: لم نبدأ بعد في التصرف بجدية كبيرة بـ أوكرانيا

وفي وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية أن سكان كييف شعروا بهزات وذبذبات ليلة الأحد، مما يشير إلى أنه قد يكون زلزالًا.

وكليتشكو هو رئيس بلدية كييف منذ 5 يونيو 2014، وأصبحت تصريحاته مرارًا وتكرارًا موضوعًا للنقاش.

كليتشكو كييف العاصمة الأوكرانية اوكرلنيا العاصمة الأوكرانية كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

قرار مستفز.. الوداد المغربي يعترض على "كاف" قبل مواجهة الأهلي

أوجستي بوش يكشف الفارق بين التتويج بإفريقيا للسلة مع الزمالك والأهلي

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

موضوعات متعلقة

تجسس وتسرييب معلومات.. خلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني تنذر بعواقب وخيمة

المعارضة التركية تعلن تقدم كليتشدار أوغلو في سباق الرئاسة

الأناضول: نسبة المشاركة في جولة الانتخابات الرئاسية التركية الثانية 83.99%

إعلان عاجل من موسكو بعد تصريحات سناتور أمريكي بشأن قتل الروس

المعارضة التركية: نسبة الإقبال في جولة الإعادة أقل من الأولى

أول تعليق من زيلينسكي بعد صمود العاصمة كييف أمام أكبر هجوم روسي

نتائج أولية.. أردوغان يتقدم على كليتشدار أوغلو في سباق الرئاسة التركية

السعودية.. تحذير هام من السلطات بشأن إصدار تصاريح "وهمية" لأداء مناسك الحج

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يخسر من برينتفورد بهدف في الدوري الإنجليزي

أسيست لـ صلاح .. ليفربول يسقط في فخ التعادل مع متذيل الدوري الإنجليزي

حفل زفاف لليوم الثانى فى الجونة.. ابن ماجد الكدواني وزوجته يثيران الجدل

أول تعليق من أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس الجزائر يهنئ أردوغان على فوزه بانتخابات الرئاسة التركية

أرسنال يكتسح وولفرهامبتون بخماسية وينهي الدوري الإنجليزي وصيفًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هو أهلي كلهم| شاهد.. شيرين تتغزل في حسام حبيب خلال تواجدهم بجدة

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

فيديو

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ