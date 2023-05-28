اهتزازات قوية تضرب جميع منازل العاصمة الأوكرانية كييف.. والسلطات تكشف السبب

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، إن الاهتزاز الذي شعر به سكان العاصمة الأوكرانية في شققهم الليلة الماضية هو حركة "أسلحة قوية".

وعلق كليتشكو على سبب الاهتزاز الذي شعر به سكان العاصمة الأوكرانية كييف بالكامل: "هذا السلاح يذهب إلى الأمام. قوي جدًا. وربما يكون الاهتزاز مرتبطًا بهذا".

وفي وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية أن سكان كييف شعروا بهزات وذبذبات ليلة الأحد، مما يشير إلى أنه قد يكون زلزالًا.

وكليتشكو هو رئيس بلدية كييف منذ 5 يونيو 2014، وأصبحت تصريحاته مرارًا وتكرارًا موضوعًا للنقاش.