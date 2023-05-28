مواطن ألماني جاء مصر للعمل ولكنه أغرم بها واستمر لــ10 أعوام

حل أندرياس الذي يلقب بـالفرفوش ضيف ببرنامج "الستات"، و هو مواطن ألماني وقع في حب مصر و عاش فيها لمدة 10 سنين.

و قال أندرياس خلال لقائه ببرنامج "الستات"، المذاع على فضائية "النهار"، إنه يقيم بـ بلبيس، لافتا إلى أنه عند قدومه لم يكن يعلم أي فكرة عن مصر و ثقافتها و شعبها و لكنه قرر التعرف عليها أكثر، مضيفا أنه أغرم بـ مصر و كل ما فيها.

الغناء المصري له مكانة خاصة

و أوضح أندرياس، أنه درس تجارة أعمال في ألمانيا و قام بالمجئ لمصر ليعمل بمجاله، و حاليا يعمل بالتصدير، موضحا أن الغناء المصري له مكانة خاصة بقلبه و يغنى منذ إن كان بألمانيا، و قرر تعلم اللغة المصرية عند مجيئه إلى مصر و ممارستها بطلاقة.