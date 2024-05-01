تحت الأنقاض.. الطبيب الشرعي أيمن فودة يكشف مفاجآت عن جثامين غزة

أجرى موقع صدى البلد حوار مع الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق ، والذي كان بمصلحة الطب الشرعي في غضون يناير 2011 ويونيو 2013 حول الأوضاع الحالية في قطاع غزة وما رائ الطب الشرعي في جثث الضحايا التي توجد تحت الأنقاض.

قال الدكتور أيمن فودة، إن ترك جثث ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تحت الأنقاض هو الأفضل لحين أنتهاء من الحرب هناك وأنه إذ تم استخراج تلك الجثث ولم تدفن بطريقة صحيحة سوف تساعد على نقل وانتشار الأمراض والأوبئة.

كما كشف الدكتور أيمن فودة عن، أن رائحة الجثث لا يتضرر بشيء إنما الضرر يحدث حين يتعامل أهالي غزة مع الجثث باليدين وأبرز الأمراض المنتشرة هناك في هذا الوقت الكوليرا و فيروس A وينتج ذلك عن تلوث البيئة والجثث والطعام.

وأكد الدكتور أيمن فودة الطبيب الشرعي، أن كشف الجثث والجلوس في أماكن مجاورة لها يتسبب في انتشار الأمراض عن طريق الحشرات لأن من الممكن أن يكون بعض الجثث حاملة لأمراض معدية قبل أستشهادها.