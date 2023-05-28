التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي إي سي ميلان ويوفنتوس، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو، كوادرادو

خط الوسط: لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش، كييزا، دي ماريا

خط الهجوم: كين.

بينما جاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا، مالك ثياو، توموري، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تونالي، كرونيتش، لياو، دياز، ميسياس

خط الهجوم: جيرو.

ويحتل فريق ميلان المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بينما يأتي فريق يوفنتوس في المركز السابع برصيد 57 نقطة.