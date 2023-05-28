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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار ضد مدير الصيانة ومشرف التشغيل لتسببهما في كارثة انهيار ملاهي الإسكندرية

كارثة الملاهي
كارثة الملاهي

أمرت النيابة العامة أمس بحبس مدير صيانةٍ ومشرف التشغيل بملاهٍ بمركزٍ تجاريٍّ بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتسببهما بإهمالهما في سقوط لعبة ترفيهية بالملاهي وإصابة ستة أشخاصٍ، وذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى مسئوليتهما عن حدوث الواقعة.


وكانت النيابة العامة قد تلقّت بلاغًا في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري بسقوط لعبةٍ ترفيهيةٍ بملاهي مركزٍ تجاريٍّ بالإسكندرية، وإصابة ستة أشخاصٍ من جرّاء ذلك، فأجرت معاينةً لمسرح الواقعة، وشاهدت آلات المراقبة المطلة عليها، والتي وثّقت لحظة سقوطها، كما استمعت لشهادة خمسةٍ من شهود حدوث الواقعة، والذين أكّدوا سقوطها أثناء تشغيلها عقب انكسار الحامل الخاصّ بها، وإصابة بعضٍ من مستقلّيها.

واطلعت النيابة العامة على عقد تشغيل وصيانة تلك اللعبة، وسألت خمسةً من مسئولي المركز التجاريّ والملاهي، حيث وقفت على تسبّب مدير صيانة الملاهي ومشرف التشغيل فيها بإهمالهما في حدوث الواقعة، واستجوبتهما فأنكرا ما نسب إليهما، وأمرت بحبسهما أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما شكّلت لجنةً من الإدارة الهندسية بالمحافظة لاتخاذ إجراءات الفحص اللازمة بالملاهي وصولًا لسبب حدوث الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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