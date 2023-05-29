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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. علامات مبكرة للإصابة بتضخم البروستاتا

صدى البلد

البروستاتا هي غدة صغيرة تقع في الحوض بين القضيب والمثانة ولها فترتان من النمو طوال حياة الرجل.

أوضح كريستيان براون ، استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى برنسيس جريس ، وهو جزء من HCA Healthcare UK: "يبدأ الأول مع سن البلوغ ، حيث يمكن أن يتضاعف حجم البروستاتا.

البروستاتا لدى الشاب عادة ما تكون بحجم حبة الجوز ، بينما يكون حجم البروستات لدى الرجل الأكبر سنًا بحجم كرة بينج بونج. نظرًا لأن البروستاتا لا تتوقف عن النمو ، يمكن أن تنمو بحجم كرة التنس لدى بعض الرجال ، أو حتى أكبر مع تقدمهم في العمر ".

في حين يشعر العديد من الشباب أن مشاكل البروستاتا هي مشكلة لكبار السن فقط ، إلا أنهم يمكن أن يبدأوا في أي عمر .

"إن العلامات الأكثر وضوحًا وشيوعًا لتضخم البروستاتا تتعلق جميعها بالتبول. إذا كنت تعاني من التبول وتعاني من" التوقف عن التبول "وتجد نفسك تتبول كثيرًا وتستيقظ في الليل للتبول ، فمن المحتمل أن تكون البروستاتا لديك ليتم تكبيرها.

"يمكن أن يصبح سلس البول أيضًا مشكلة لبعض الرجال. هناك نوعان رئيسيان من سلس البول ، الأول يسمى سلس البول الإلحاحي. يمكن أن يحدث هذا عندما يكون لديك حاجة مفاجئة للتبول ولا يمكنك الوصول إلى المرحاض في الوقت المناسب.

 

"النوع الآخر يسمى سلس البول الإجهادي ، والذي يمكن أن يحدث عندما يجهد جسمك لتجنب التبول عند العطس أو السعال أو رفع شيء ثقيل."

 

علاج تضخم غدة البروستاتا على مدى تأثير الأعراض السيئة على نوعية حياتك.

يسرد NHS العلاجات الرئيسية على النحو التالي:

تغيير نمط الحياة
الدواء
القسطرة
الجراحة والإجراءات الأخرى
تشير الأبحاث إلى أن بذور اليقطين المستخدمة مع المنشار بالميتو قد تكون مفيدة بشكل خاص في دعم صحة البروستاتا.

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