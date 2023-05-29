عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مواجهة الأزمة الاقتصادية يتطلب إزالة معوقات جذب الاستثمارات

أحمد فؤاد أباظة وكيل
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من الحكومة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إزالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.

وأكد أن مواجهة التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية لن يكون الا من خلال تقديم الحكومة لجميع أنواع الدعم والمساندة والحوافز لمختلف المشروعات الاستثمارية.


وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن عوامل جذب الاستثمارات فى أى دولة على مستوى العالم تتمثل في الاستقرار السياسي والأمني مع توفير دراسات جدوى حقيقة بالتكاليف والأرباح للمستثمر العربى والأجنبي وأن يكون لديه الحرية في توسيع نشاطه أو تحويل أرباحه للخارج أو الحصول على ما يحتاج إليه من مستلزمات إنتاج ومواد خام، فضلًا عن وضوح التشريعات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار.

 

وأكد أن مصر خلال هذه المرحلة أصبحت واحدة من اهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا فى توافر الاستقرار السياسي والأمني ولكن لاتزال هناك معوقات تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين ولابد أن تسارع الحكومة في تنفيذ جميع التكليفات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار في اول اجتماع عقده بعد إعادة تشكيله.


وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إنه مازالت عملية جذب الاستثمار المحلي أو العربى أو الأجنبي تسير ببطء  وذلك باعتراف الحكومة نفسها إذ أن القطاع الحكومي يسيطر على نسبة 65% من النشاط الاقتصادي، وهذا أمر لا تحبذه الاستثمارات العالمية أو المؤسسات الدولية حيث يجب أن تكون الفرصة مهيأة أكبر للقطاع الخاص للعمل، ومع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأن ذلك أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر لكن في ظل سيطرة الدولة على نسبة إجمالية تصل إلى 65% من الأنشطة الاقتصادية في الدولة فذلك أحد معوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مطالباً من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التى يؤكد عليها باستمرار لتشجيع القطاع الخاص ودخوله فى مختلف المشروعات الاستثمارية خاصة أن القطاع الخاص يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق مشاركته بنسب كبيرة فى مختلف المشروعات الاقتصادية.


وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن تحقيق الهدف الرئاسى والتكليفات الواضحة من الرئيس السيسى للجذب الحقيقي للاستثمارات الى مصر يتطلب من الحكومة الإسراع فى تنفيذ  3 محاور رئيسية كانت قد أعلنت عنها الحكومة والمحور الأول يتمثل تنفيذ تعهدات الحكومة الصادرة في وثيقة ملكية الدولة التي تم إصدارها منذ عام والتي تؤكد أن الدولة ستتخارج من مجموعة أنشطة على مدار 3 سنوات والمحور الثانى ما أعلنت عنه الحكومة أنه سيتم طرح عدد من الشركات من 33 إلى 40 شركة في البورصة المصرية والمحور الثالث يتمثل فى ضرورة إفراج الحكومة المصرية عن البضائع والسلع الموجودة في الموانئ المصرية، أي توفر العملات الصعبة اللازمة للإفراج عن هذه البضائع.

 

وأشار إلى أن نجاح الحكومة فى ذلك الأمر سيكون بمثابة ضربة البداية الحقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.
 

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه المحاور مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الحرص الحقيقى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على عقد سلسلة من اللقاءات المستمرة مع مجتمع الاعمال والاستثمار ورجال القطاع الخاص الوطنى للتعرف على مختلف المشكلات التى تعترض مسيرة الاستثمار واتخاذ قرارات فورية لحلها .

احمد فؤاد اباظه مجلس النواب السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

مدبولي يُوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية ورفع كفاءة تحصيل المستحقات

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

انقسام داخل الأهلي بسبب لاعب سموحة

العظمى تصل 44 وعاصفة على هذه المناطق| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

ما يجب أن تتضمنه حقيبة مريض السكر أثناء أداء مناسك الحج.. الصحة توضح

الديون تحاصر أمريكا والتصخم يخنق بريطانيا.. صداع الأزمات الاقتصادية هل من مخرج؟

هل يجوز صيام يوم الإثنين بنية التطوع وقضاء رمضان.. أمين الفتوى يوضح

رقم خرافي.. سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة على مواقع التواصل

بعد فوز أردوغان .. تركيا تعيش مستقبلًا غامضًا | وهذه أبرز التحديات

توتر أمنى واشتباكات مسلحة وغارات جوية.. ماذا يحدث في ليبيا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

إحنا اتحسدنا .. إطلالات أثارت الجدل لـ حسن شاكوش مع زوجته

بعد أن احتفى به جوجل.. من هو الكاتب عبد الرحمن منيف؟

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ