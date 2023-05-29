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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

صدى البلد

مع اقتراب قدوم عيد الأضحى، قامت الحكومة بعدة إجراءات لضبط أسعار اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال العيد، كما تسعى للسيطرة على أسعار اللحوم عبر زيادة الكميات المعروضة في السوق في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب، حيث قررت وزارة الزراعة استيراد كميات كبيرة من اللحوم وطرحها بالأسواق بسعر مخفض في مختلف المنافذ بالمحافظات.
 

اللحوم فى الزراعة

 

وتطرح وزارة الزراعة، اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم. 
 

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أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة والتموين

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا، كما تطرح وزارة التموين لحوم سودانية بـ 195 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة توفر اللحوم بأسعار مخفضة، داخل المعرض التابع لها المقام في المتحف الزراعي، منوها بأن سعر اللحوم هناك وصل إلى 225 جنيها.

وأضاف "صالح"، خلال تصريحات له ، أن المعرض يستهدف توفير اللحوم والسلع بأسعار مناسبة، إضافة إلى خلق حالة من التوازن في الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطن المصرى.

وأكد أن سعر اللحوم البلدي داخل المعرض وصل إلى 225 جنيها، والذبح يكون في نفس اليوم من المجزر للمعرض، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير للغاية من قبل المواطنين على اللحوم والأرز والبطاطس.

 

أسعار الأرز والبطاطس 

 

ولفت إلى أن سعر الأرز في المعرض يصل إلى 25 جنيها، والبطاطس بـ 3 جنيهات، مشددا على أن الوزارة ملتزمة بتوفير وضخ كافة السلع داخل المنافذ الثابتة والمتحركة.

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