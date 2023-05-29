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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يطلق مبادرة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة بالعياط| شاهد

المعلم عبداللطيف
المعلم عبداللطيف الجزار

الراحمون يرحمهم الله، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، هذا هو الشعار الذي رفعه أحد شباب مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة رأفة بأحوال الناس، وظروفهم الإقتصادية، وتحديداً بيع كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 240 جنيهاً فقطن أنه الشاب المجتهد المكافح عبداللطيف عادل الشهير باسم المعلم عبده الجزار.

صدى البلد ألتقى الشاب عبداللطيف للتعرف أكثر على مبادرة الخير لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، التي أطلقها التي لاقت أستحسان واقبال كبير من الأهالي، في بداية حديثه لـ صدى البلد أكد المعلم عبداللطيف الجزار، أنه أطلق هذه المبادرة من أجل المحتاجين والغلابة على حد وصفه، وأنه يقوم ببيع اللحوم للجميع يومياً دون أي تمييز، ويقوم بوزن اللحوم بكل أمانة.

وأضاف عبداللطيف، أنه خلال متابعته لرفع الجزارين أسعار اللحوم مؤخرًا وغضب الأهالي من  الزيادة، قرر أن يطلق مبادرة لتوفير اللحم البلدي الطازج بـ 240 جنيه فقط للكيلو، لتكون مبادرة يومية حتى عيد الأضحى المبارك.

وأشار عبداللطيف، أنه يقوم بتربية المواشي في مزرعة تابعة له، ولا يساهم معه أي شخص أو كيان في هذه المبادرة، ورغم هذا السعر البسيط ولكنه يكسب منه أيضاً، ويرضى بهذا المكسب القليل، مؤكداً أن مكسبه الحقيقي هو دعوات الأهالي له وتوفير لحوم طازجة.

وناشد الشاب عبداللطيف الجزار، كل الجزارين، وأهل الخير بضرورة السعي في مثل تلك المبادرات لتوفير اللحوم والسلع وغيرها بأسعار مخفضة لدعم الأهالي بالتوازي مع مبادرات الدولة اليومية في كافة أنحاء مصر.

وأختتتم عبداللطيف حديثه لـ صدى البلد قائلاً، أشعر بسعادة بالغة عندما أجد المواطنين سعداء بسعر اللحوم المخفض والوزن المظبوط تماماً، وعودتهم مرة آخرى بعد طهيها لتقديم الشكر والدعوات

 

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مدينة العياط محافظة الجيزة بيع اللحوم البلدية الطازجة اللحوم البلدية الطازجة مبادرة الخير اسعار اللحوم

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