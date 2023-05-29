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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد طرح فيلم تماسيح النيل على نتفلكيس.. تعرف عليه

تماسيح النيل
تماسيح النيل

كشفت منصة نتفليكس العالمية عن موعد طرح فيلم تماسيح النيل ، والذي يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم بيومي فؤاد . 

وحددت منصة نتفلكيس العالمية يوم 31 مايو الجاري موعد لعرض الفيلم ، بعد طرحه في دور العرض السينمائية خلال الشهور الماضية . 

فيلم تماسيح النيل يشارك في بطولته كل من الفنانين مصطفي خاطر ، حمدي الميرغني ، خالد الصاوي ، هنادي مهني ،  ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

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وكشف مصطفى خاطر في تصريحات سابقة  لـ"صدى البلد": تحمست جدا لهذا العمل منذ قراءة السيناريو، فالشخصية التي أقدمها جديدة وتعد مغامرة كوميدية ممتعة، فأنا أجسد شخصية نصاب يدعى "هشام اللول" يلتقي مجموعة من أصدقائه مصادفة على متن أحد المراكب، ويخططون سويا لسرقة أحد ركابها.

 

وأضاف": العمل يهدف للترويج للسياحة الداخلية في الأقصر وأسوان وواجهتنا صعوبة في السفر لان اغلبنا كان ملتزم بمشاريع فنية أخرى في نفس الوقت.

وكانت قد تعاقدت الجهة المنتجة لفيلم "برشامة" مع عضو مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر ليشارك في دور مميز في أحداث العمل.

كما انضم لأبطال العمل كلا من النجوم سيد رجب محمد عبد العظيم وطه دسوقي، وتنتظر نيللي كريم إعلان موعد طرح فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" والتي تشارك في بطولته مع بيومي فؤاد، تأليف وإخراج عمر هلال.

تماسيح النيل الفنان مصطفى خاطر هنادي مهني حمدي الميرغني خالد الصاوي سامح عبدالعزيز سوزان نجم الدين شركة دانا للانتاج والتوزيع فيلم تماسيح النيل

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