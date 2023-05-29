عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت آجي بالمايوه .. شيرين تمازح جمهورها في السعودية بسبب حرارة الجو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما ليلة أمس بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير. 

ومازحت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها في المملكة العربية السعودية ليلة أمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة قائلة :"  كنت قولوا ان الجو حر كده ، علشان اجي المايوه " . 

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب من حفلها الذي اقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، والذي حضره الآلاف. 

رقص حسام حبيب 

حرص الفنان حسام حبيب على التواجد بجانب زوجته، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يرقص على انغام اغنية “حبه جنة”.

وقدمت شيرين، مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومنهم: مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، بياعين الصبر، متاخدة من الأيام، جرح تاني.

وطلبت شيرين عبد الوهاب، الغناء لمصر، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كدا عشان نغني لـ مصر حبيبة قلبي".

بتحب جديد.. شيرين تكشف سر عن ابنتها على المسرح في حفلها أمس

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

اعتذار مدير أعمال شيرين عن ادارة اعمالها

بينما أعلن إيهاب صالح، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، اعتذاره عن ادارة اعمالها من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”.

كتب إيهاب صالح: “جمهور #شيرين العظيم ، الحمد لله علي نجاح حفل جدة كما كان متوقع و ده العادي بتاع شيري في أي حفلة.ط أجلت الاعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة و حابب أشكركم جدا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة أللى فاتت ليها في المقام الاول و طبعا بعد كدة ليا.. قررنا إن من الافضل لينا إن نحط صداقتنا و العشرة قبل أي حاجة و إني ابتعد عن إدارة أعمالها و ده أكيد لمصلحة الطرفين و لينا اسبابنا”.

وأضاف: “مبروك و شكرا يا شيري من كل قلبي و يا رب اكون كنت على قد وعدي و كلمتي ليكي انى دايما في ضهرك و الحمد لله الدنيا دارت من أول و جديد و تكسري الدنيا حفلة بعد حفلة و خلاص أهو الالبوم على أبواب و متأكد إنه هينجح نجاح غير عادي”.

كما تابع: “ فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك و رجوعك بالقوي دي و ده إللي اتعودنا علية منك طول السنين دي. أنا كدة كدة دايما موجود زي مانتي عارفة و ربنا يديم كل اللي بينا على خير و أسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي باي شكل”.

وتابع: “أحب اشكر كمان جمهورك اكيد إللي مشوفتش منوا غير كل خير و حب ، شكرا بجد من كل قلبي .. طبعا و اكيد شكر كبير لسيادة المستشار تركي ال الشيخ (أبو ناصر) على كم الدعم الكبير منوا، بمجرد إنه شاف صورة رجوعك للاستوديو و قد إيه كان مهتم ب #شيرين و مقدر قيمتك و تقديرك بشكل يليق بيكي #صوت_احساس_العرب و ده مش غريب علية و دايما في ضهر كل الفنانين العرب كدة كدة. دي شهادة حق لازم تتقال”.


بينما اختتم حديثه: “ربنا دايما يحبب فيكي خلقه و يبعد عنك أي شر بكل أشكاله و يكتبلك السعادة  . أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين و ادعمهم دايما بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايما علي القمة

شيرين الفنانة شيرين عبد الوهاب المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية شيرين عبد الوهاب صوت إحساس العرب مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

مدبولي يُوجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع ورفع كفاءة تحصيل المستحقات

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

فوز أردوغان في الانتخابات يهوي بالليرة التركية قرب أدني مستوياتها

صفعة قوية لـ الدولار بالسوق السوداء.. خسر 5 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

ترشيحاتنا

كيف تستعد للحج من الآن.. اعرف المناسك خطوة بخطوة

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

الأرصاد : فرص سقوط الأمطار تقل.. وتنحصر في هذه المناطق | فيديو

أريده قاسي وعنيف في المشاكل.. ولاء تشكو زوجها: رومانسي زيادة عن اللزوم

مفاجأة .. مالك ملاهي الإسكندرية متهم بـ انهيارها

وعوا الجماهير.. رسالة مثيرة من وزير الرياضة لإدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

رقم خرافي.. سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة على مواقع التواصل

إطلالة إليسا في حفل افتتاح مركز مجدي يعقوب تثير الجدل.. شاهد

طريقة عمل نودلز بالخضار | بدون لحوم

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ