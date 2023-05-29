كنت آجي بالمايوه .. شيرين تمازح جمهورها في السعودية بسبب حرارة الجو

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما ليلة أمس بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.

ومازحت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها في المملكة العربية السعودية ليلة أمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة قائلة :" كنت قولوا ان الجو حر كده ، علشان اجي المايوه " .

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب من حفلها الذي اقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، والذي حضره الآلاف.

رقص حسام حبيب

حرص الفنان حسام حبيب على التواجد بجانب زوجته، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يرقص على انغام اغنية “حبه جنة”.

وقدمت شيرين، مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومنهم: مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، بياعين الصبر، متاخدة من الأيام، جرح تاني.

وطلبت شيرين عبد الوهاب، الغناء لمصر، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كدا عشان نغني لـ مصر حبيبة قلبي".

اعتذار مدير أعمال شيرين عن ادارة اعمالها

بينما أعلن إيهاب صالح، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، اعتذاره عن ادارة اعمالها من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”.

كتب إيهاب صالح: “جمهور #شيرين العظيم ، الحمد لله علي نجاح حفل جدة كما كان متوقع و ده العادي بتاع شيري في أي حفلة.ط أجلت الاعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة و حابب أشكركم جدا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة أللى فاتت ليها في المقام الاول و طبعا بعد كدة ليا.. قررنا إن من الافضل لينا إن نحط صداقتنا و العشرة قبل أي حاجة و إني ابتعد عن إدارة أعمالها و ده أكيد لمصلحة الطرفين و لينا اسبابنا”.

وأضاف: “مبروك و شكرا يا شيري من كل قلبي و يا رب اكون كنت على قد وعدي و كلمتي ليكي انى دايما في ضهرك و الحمد لله الدنيا دارت من أول و جديد و تكسري الدنيا حفلة بعد حفلة و خلاص أهو الالبوم على أبواب و متأكد إنه هينجح نجاح غير عادي”.

كما تابع: “ فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك و رجوعك بالقوي دي و ده إللي اتعودنا علية منك طول السنين دي. أنا كدة كدة دايما موجود زي مانتي عارفة و ربنا يديم كل اللي بينا على خير و أسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي باي شكل”.

وتابع: “أحب اشكر كمان جمهورك اكيد إللي مشوفتش منوا غير كل خير و حب ، شكرا بجد من كل قلبي .. طبعا و اكيد شكر كبير لسيادة المستشار تركي ال الشيخ (أبو ناصر) على كم الدعم الكبير منوا، بمجرد إنه شاف صورة رجوعك للاستوديو و قد إيه كان مهتم ب #شيرين و مقدر قيمتك و تقديرك بشكل يليق بيكي #صوت_احساس_العرب و ده مش غريب علية و دايما في ضهر كل الفنانين العرب كدة كدة. دي شهادة حق لازم تتقال”.



بينما اختتم حديثه: “ربنا دايما يحبب فيكي خلقه و يبعد عنك أي شر بكل أشكاله و يكتبلك السعادة . أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين و ادعمهم دايما بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايما علي القمة