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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

الفنان سمير صبري
الفنان سمير صبري

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان القدير سمير صبري ، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذ اليوم ، بعد مشوار فني طويل ، قدم فيه مئات الاعمال الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون او الغناء او الانتاج ، بالإضافة الى تقديم البرامج .

ولد  سمير صبري في مدينة الإسكندرية في عام 1936، وتخرج في فيكتوريا كوليدج قدم  سمير صبري فى بداية مشواره الفني برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها هذا المساء وكان زمان و النادي الدولي.

 الفنان القدير سمير صبري

انفصل والده عن والدته وعمره تسع سنوات ليبدأ مرحلة في القاهرة بعدما انتقل إليها بصحبة والده ليسكن في عمارة النجوم ، حيث نشأت بينه وبين عبد الحليم حافظ علاقة صداقة ، بعد كذبة أجادها ، حيث ادعي انه غير مصري وتأثر بأغانيه .

كان له شقيقا وحيدا اسمه (علي) وكان طيارا حربيا استشهد في حرب أكتوبر 1973.

 الفنان القدير سمير صبري

قدم سمير صبري، العديد من الاعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره كان من بينها كل من فيلم “أبي فوق الشجرة”، و"المساجين التلاتة"، و"دموع صاحبة الجلالة"، و"جحيم تحت الأرض"، و"الصديقان"، و"المراية" وغيرها.

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كما قدم سمير صبري أعمال درامية كثيرة من بينها “حضرة المتهم أبي” و"قضية رأي عام"، و"حق مشروع" و"التماسيح"، و"كاريوكا" “ريح المدام” و"فلانتينو".

 الفنان القدير سمير صبري

يذكر أن عمل سمير صبري، في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء.

أسس مع رفيق الصبان، ويوسف شاهين، وحسين كمال وسيد رويال، نقابة فنية سميت باسم «الأحرار المنفتحين». وبلغ رصيده الفني 138 فيلمًا، وعدد من البرامج التليفزيونية منها برنامجه الشهير "هذا المساء"، وشركة إنتاج سينمائية، ومجموعة من الجوائز التقديرية.

 الفنان القدير سمير صبري

ولعل المفارقة ان ليلة أمس صدر قرار من النيابة بتشميع شقة الفنان سمير صبري فى منطقة المهندسين ، بالشمع الأحمر ،  لحين الفصل فى الخلافات بين الورثة ، ليصادف هذا القرار قبل ذكري وفاته الاولي 

 الفنان القدير سمير صبري
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