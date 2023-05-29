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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار بولندي ضد روسيا يثير مخاوف أمريكا.. ماذا يحدث؟

بولندا
بولندا

قال السفير الأمريكي في بولندا، مارك بريجنسكي، إن الأمريكية إن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن اللجنة البولندية لدراسة "النفوذ الروسي".

وأكد بريجنسكي، لقناة “تي في” البولندية: "تتشارك الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية مخاوف بشأن مشاريع قوانين يبدو أنها تقلل من قوة التصويت إلى ما وراء عملية محددة جيدًا في محكمة مستقلة".

وأضاف: "نحن نتفهم تماما ونتشارك لماذا أرسل الرئيس دودا هذا القانون إلى المحكمة الدستورية لتقييم ما إذا كانت هذه المخاوف تجعل القانون غير دستوري".

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كما شدد بريجنسكي، على أن الجيش الأمريكي المتمركز في بولندا يحمي "القيم"، وليس حكومة معينة.

وقال: "نحن نحمي حلفائنا، بغض النظر عمن يفوز في الانتخابات. إنها مسألة اختيار شعب البلد الذي يختار قائده. ولكن عندما يتم نشر جنودنا، يتم نشرهم لحماية القيم".

وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس البولندي، أندريه دودا، قانونًا بإنشاء لجنة لدراسة "تأثير روسيا" على الأمن الداخلي لبولندا في 2007-2022.

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