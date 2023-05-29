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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: روسيا لن تدخل في مفاوضات حال لم تفز بالحرب

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن روسيا لن تكون على استعداد للتفاوض إلا إذا فازت بالحرب في أوكرانيا.

وقال بوريل، في حدث في مدينة برشلونة في إسبانيا، “أرى نية روسيا واضحة لكسب الحرب.. روسيا لن تدخل في مفاوضات إذا لم تربح الحرب”.

وأضاف أنه “غير متفائل” بشأن ما يمكن أن يحدث في الصراع هذا الصيف.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة الأوكرانية، إنه يجب إنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد لـ120 كيلومترا في أية تسوية للصراع مع روسيا.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن “المنطقة الحدودية منزوعة السلاح داخل روسيا يجب أن تخضع لإشراف دولي”.

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وكانت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أفادت بأن دول مجموعة السبع تعد ضمانات سياسية للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يمكن أن تقنعه بالإسراع في تسوية الصراع في أوكرانيا، مقابل أن يمنحه الغرب فرصة لبدء مفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويُزعم أن زيلينسكي يتعرض للضغط من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "لتخفيف المطالب" وجعلها أكثر قبولًا "لدول الجنوب العالمي".

الاتحاد الأوروبي بوريل روسيا أوكرانيا

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