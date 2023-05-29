إجراء عاجل من روسيا بعد هجمات أوكرانيا على المناطق الحدودية

قال حاكم منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، اليوم الإثنين، إن السلطات المحلية ستواصل تعزيز الحدود في منطقة كورسك الروسية بعد الاختراقات الأخيرة للمخربين الأوكرانيين في منطقتي بريانسك وبلجورود المجاورتين.

وقال ستاروفويت: "لقد قمنا بتحليل جدي للأحداث التي وقعت في منطقتي بريانسك وبلجورود، وتوغل مجموعات التخريب من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية. لقد استخلصنا جميع الاستنتاجات... لذلك، سنواصل تعزيز حدود الدولة، وسنواصل تعزيز التحصينات التي يتم بناؤها في المنطقة اليوم”.

وأضاف أنه بعد عطلة مايو الروسية، بدأ الحرس الشعبي الطوعي دوريات على مدار الساعة للبنية التحتية الحيوية في المناطق الحدودية الست.

وقال: "لدينا أيضا مجموعة مراقبة من الحرس الشعبي الطوعي. عملنا دون سابق إنذار خلال الليل من السبت إلى الأحد. خرجت المجموعة الضابطة وتوجهت عبر جميع المناطق الحدودية الست... وجدنا الحراس في كل مكان، تحدثنا إليهم جميعا.. سنواصل هذا العمل".

وبعد أن أطلقت موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، بدأت القوات الأوكرانية في تنفيذ هجمات على المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك منطقة كورسك.

وفي ديسمبر، تم إنشاء مجموعة دورية تطوعية في المنطقة لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان السلامة من الحرائق.