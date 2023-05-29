أفادت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، بأن دول مجموعة السبع تعد ضمانات سياسية للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يمكن أن تقنعه بالإسراع في تسوية الصراع في أوكرانيا، مقابل أن يمنحه الغرب فرصة لبدء مفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويُزعم أن زيلينسكي يتعرض للضغط من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "لتخفيف المطالب" وجعلها أكثر قبولًا "لدول الجنوب العالمي".

في الوقت نفسه، تود السلطات الأمريكية إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، لأنه قد يصبح عقبة أمام الرئيس جو بايدن، الذي سيتعين عليه القتال من أجل الرئاسة مع دونالد ترامب.

كما أن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا لا تعرف إلى متى ستتمكن من تلقي دعم الناخبين في تفاعلها مع كييف، حيث أن الموارد السياسية والمالية والعسكرية تنفد.

وفي وقت سابق، أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أنه في حين أن النظام الحالي برئاسة فولوديمير زيلينسكي في السلطة في أوكرانيا، فإن المفاوضات مستحيلة.