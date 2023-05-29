هل تلاعبت أوكرانيا بتصريحاته؟.. سيناتور أمريكي يثير جدلًا في روسيا بعد مدح قتلهم

أثار السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام جدلًا واسعًا في روسيا، وذلك بعد تصريحاته التي بدا فيها أنه سعيد بالقتلى الروس في أوكرانيا.

في مقطع مصور منتشر على الإنترنت، تحدث السيناتور ليندسي جراهام عن المشاركة المالية الأمريكية في قتل مواطنين روس خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعبر زيلينسكي عن شكره للولايات المتحدة لمساعدتها في الدفاع عن حرية الأوكرانيين، فيما ردّ جراهام بالقول: "والروس يموتون.. إنها أفضل أموال أنفقناها على الإطلاق".

وعليه وضعت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، ليندسي جراهام على قائمة المطلوبين، وذلك بعد تنديد روسي كبير.

وعلق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، على تصريحات جراهام، مؤكدًا أن عضو الكونجرس أدلى بهذا التصريح عبثًا.

وقال: “لا يُقتل المواطنون العاديون فحسب، بل يُقتل أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا في الولايات المتحدة”.

ودعا ميدفيديف تذكر المصير المحزن لروبرت كينيدي وهيوي لونج وكليمنتا كارلوس بينكني وجون ميلتون إليوت وواين أوينز.

كما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن كلام السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام بشأن قتل الروس بأوكرانيا، يمكن مقارنته بالاستثمار الأمريكي.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها بتطبيق “تيلجرام”: "لدى السيناتور جراهام ما يمكن مقارنته به، أدى أحد استثماراتهم إلى الحرب العالمية الثانية والهولوكوست".

وأشارت إلى أن الأموال الأمريكية تتدفق حاليًا في “الحلق النهم لنظام النازيين الجدد في كييف”، مضيفة "بهذا الصدد أريد أن أذكر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وكل المستفيدين الأمريكيين كيف انتهت المغامرة السابقة".

فيما ندد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بهذا التصريح، مشيرًا إلى أن تعليق جراهام على المساعدة المالية الأمريكية مرتبط بملاحظة لاحقة مفادها أن الروس "يموتون" في الصراع.

من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز" أن كييف لم توضح في التسجيل المصور لتصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام المقتطفات الأولى للمحادثة، موضحة أن الجمل لم تكن مرتبطة ببعضها في التسجيل الأصلي.

وقال جراهام في الفيديو إن الأوكرانيين الذين يقاومون الغزو يذكرونه "بأنفسنا الأفضل في أمريكا. كان هناك وقت في أمريكا كنا فيه هكذا، القتال حتى آخر نفس، سنكون أحرارًا أو نموت.

وردّ زيلينسكي في اللقاء: "الآن أنت حر وسنكون"، ليجيب جراهام: "والروس يموتون".

ثم أضاف زيلينسكي: "نعم، لكنهم جاءوا إلى أراضينا. نحن لا نقاتل على أراضيهم".

وهنا ربط بيسكوف ومسؤولون روس آخرون بشكل مباشر مدح جراهام لفوائد المساعدة الأمريكية بتعليقاته على الروس الذين يموتون في الصراع، لكن الأخير لم يقل إن "أفضل استثمار" للأموال الأمريكية هو "موت الروس" في أوكرانيا.

من جانبه، ردّ السيناتور الأمريكي على النقد بالقول لوكالة "رويترز" "كالعادة تعمل آلة الدعاية الروسية"، موضحًا أنه ذكر لزيلينسكي "أن أوكرانيا تبنت الشعار الأمريكي (عِش حُرًا أو مت) لقد كان استثمارًا جيدًا من جانب الولايات المتحدة للمساعدة في تحرير أوكرانيا من القوات الروسية".

وأضاف: "السيد ميدفيديف، إذا كنت تريد أن يتوقف الروس عن الموت في أوكرانيا، فانسحب. أوقفوا الغزو. أوقفوا جرائم الحرب.. الحقيقة هي أنك أنت والرئيس فلاديمير بوتين لا تهتمان بالجنود الروس".