أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقتل نحو 16 مرتزقا أمريكيا شاركوا في المعارك إلى جانب قوات كييف، في أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أنه "مع تحول الحروب الأمريكية الأخيرة تدريجيا إلى كونها أصبحت من التاريخ، قرر بعض المحاربين القدامى حمل السلاح في أوكرانيا، هنالك 16 على الأقل، ضحوا بحياتهم".

وبحسب الصحيفة فإن الأمريكيين الذين انضموا إلى القوات الأوكرانية وصلوا إلى أوكرانيا بشكل فردي، متجاهلين التحذيرات الرسمية المتكررة للرئيس الأمريكي، وأعضاء آخرين في إدارته بأن الخطر الجسيم ينتظر كل من يصل إلى ساحة المعركة.

و أكدت الرئاسة الروسية مرارا، أن المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، كثيرا ما يسمعون لغات أجنبية من مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.