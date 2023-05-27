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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سياسي أوكراني: حرب موسكو أثبتت تفوق الأسلحة الغربية على الروسية

أوكرانيا
أوكرانيا

قال رامي أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن طلب أوكرانيا من حفائها بتزويدها بصواريخ بعيدة المدي أمر طبيعي، إذ إن الحرب في الشرق هي حرب مدفعيات وقصف في العمق الروسي، موضحًا أن كييف طلبت من الجانب الألماني الصواريخ لقصف الجيش الروسي والمطارات وأن يتم تزويدهم بالوقود حتى يتسنى لهم تحرير أراضيهم، إذ إن الحرب الأوكرانية أثبتت تفوق الأسلحة الغربية على الروسي

وأضاف «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الألماني استجاب لمطلب أوكرانيا، و عندما يتم إعلان كييف عن حاجتها للتزود بأسلحة طويلة المدى دائمًا ما يقابل هذا الطلب بالموافقة، لأن الحرب أصبحت مكلفة للغرب وهم أنفسهم يريدون إنهاءها في أسرع وقت ممكن، وبدون هذه الصواريخ والمدفعيات لا يستطيع الجانب الأوكراني إنهاء الأمر.

وأوضح عضو حزب البتريوت الأوكراني، أن اليوم أرض أوكرانيا أثبتت للعالم كله أن الأسلحة الغربية أفضل بكثير من الروسية، وبالتالي التفوق التكنولوجي وأسلحة دول الغرب هي التي ستحدد مصير الحرب اليوم، كما أن باخموت تحت سيطرة الجيش الروسي إلا أن هناك أحياء تحت سيطرة الأوكران وأن التمسك بتلك المدينة لا يوجد منه فائدة لانها دُمّرت بالكامل من جانب موسكو.

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