عواقب خطيرة.. تحذيرات من كارثة جديدة في أوكرانيا

قال رئيس شركة الطاقة الوطنية “أوكرينيرجو”، فلاديمير كودريتسكي، إن نقص الكهرباء في أوكرانيا سيكون محسوسًا في الصيف والشتاء المقبل، كملاذ أخير، من الممكن فرض قيود على المستهلكين.

وقال كودريتسكي: "أي نقص معين في الطاقة، سيكون محسوسًا في نظام الطاقة خلال أشهر الصيف، لأننا سنقوم بالكثير من الإصلاحات، وأيضًا خلال الشتاء المقبل. لكن هذا لا يعني الإغلاق الطارئ”.

وأضاف: "فرض قيود على المستهلكين ليس أولوية، بل إجراء استثنائي لتحقيق التوازن في نظام الطاقة".

وقال كودريتسكي: “لتعويض العجز، يمكن تضمين وحدات طاقة إضافية تعمل بالغاز، كما يتم النظر في إمكانية جذب المساعدة الطارئة من أنظمة الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي واستيراد الكهرباء من أوروبا”.

وأضاف: "حجم الواردات المتاح الآن هو 1050 ميجاواط. ونأمل أن تزيد الرابطة الأوروبية لمشغلي أنظمة الطاقة “ENTSO-E” هذا الحد في الأسابيع المقبلة".