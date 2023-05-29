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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منطقة منزوعة السلاح.. أوكرانيا تكشف عن أهم شروط تسوية الحرب مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الإثنين، إنه يجب إنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد لـ120 كيلومترا في أية تسوية للصراع مع روسيا.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن “المنطقة الحدودية منزوعة السلاح داخل روسيا يجب أن تخضع لإشراف دولي”.

وكانت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أفادت بأن دول مجموعة السبع تعد ضمانات سياسية للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يمكن أن تقنعه بالإسراع في تسوية الصراع في أوكرانيا، مقابل أن يمنحه الغرب فرصة لبدء مفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويُزعم أن زيلينسكي يتعرض للضغط من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "لتخفيف المطالب" وجعلها أكثر قبولًا "لدول الجنوب العالمي".

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في الوقت نفسه، تود السلطات الأمريكية إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن، لأنه قد يصبح عقبة أمام الرئيس جو بايدن، الذي سيتعين عليه القتال من أجل الرئاسة مع دونالد ترامب.

كما أن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا لا تعرف إلى متى ستتمكن من تلقي دعم الناخبين في تفاعلها مع كييف، حيث إن الموارد السياسية والمالية والعسكرية تنفد.

الرئاسة الأوكرانية روسيا زيلينسكي أوكرانيا

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