روسيا تعلن اعتقال مسلحين أوكرانيين في شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، اعتقال عضوين من كتيبة "تتار القرم” الأوكرانية القومية التي سميت على اسم القومي الأوكراني “تشيلبيدجيخان”، في شبه جزيرة القرم.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي، إن "حرس الحدود اعتقلوا اثنين من سكان منطقة رازدولنسكي للاشتباه في مشاركتهما في أنشطة الجماعة المسلحة “كتيبة تتار القرم” التي تحمل اسم شليبيدجيخان".

واتُهم الرجال بالمشاركة في جماعة مسلحة غير مشروعة، ويواجهون ما يصل إلى 15 عاما في السجن

كما أشار إلي أنه ثبت أن الرجلان، المولودون في عامي 1999 و 2000، انضموا طوعا إلى صفوف الكتيبة على أراضي أوكرانيا وقاموا بدور نشط في أعمال غير قانونية في المناطق الحدودية مع شبه جزيرة القرم آنذاك.