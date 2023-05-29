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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الرئيس البيلاروسي بشأن اعتماد عملة موحدة مع روسيا

الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إنه يتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن إدخال عملة موحدة بين روسيا وبيلاروسيا ليس موضوعًا على جدول أعمال اليوم، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف لوكاشينكو خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في مينسك، أن عمل عمله موحدة بين روسيا وبيلاروسيا ليست عملية سهلة، وربما ليست قضية اليوم، كما اتفقنا مع الرئيس الروسي.

وأكد لوكاشينكو أن مجلس العملات بين البنوك التابع للبنك المركزي لـ روسيا والبنك الوطني لجمهورية بيلاروسيا مستمران في القيام بعملهما.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي، إن روسيا وبيلاروسيا يقاتلان الدول الغربية من أجل عالم متعدد الأقطاب، الأمر الذي يصب في مصلحة كل من الهند والصين ودول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف لوكاشينكو في تصريحات تليفزيونية: "اليوم نحن نكافح من أجل عالم متعدد الأقطاب، وهذا في مصلحة الجميع - الصين والهنود والعرب وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، هذا هو أهم شيء بالنسبة لهم". 

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