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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة مخاطر الحرب النووية .. روسيا تنشر الأسلحة المرعبة في بيلاروسيا

روسيا وامريكا
روسيا وامريكا

رفضت روسيا، ما تقوله أمريكا عنها وعن خطة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، رامية أمريكا بنفس الأمر، قائلة إنها تنشر  منذ سنوات طويلة  أسلحة نووية في أوروبا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وأعلنت روسيا يوم الخميس أنها ستمضي في طريق أول عملية لنشر  أسلحة نووية في بيلاروسيا، بينما ذكر  الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن عملية نقل الأسلحة النووية بدأ بالفعل.

وقال بايدن أمس الجمعة إنه استقبل بشعور "سلبي للغاية" التقارير التي تفيد بأن روسيا تمضي قدما في خطة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية الخطوة الروسية، بينما قالت سفارة روسيا لدى أمريكا "من حق روسيا وبيلاروسيا ضمان أمنهما بالوسائل  المناسبة في ظل حرب مختلطة تشنها واشنطن علينا".

وأضافت "الإجراءات التي نتخذها تتفق تماما مع التزاماتنا القانونية الدولية".

ولدى أمريكا أسلحة نووية في أوروبا الغربية منذ  عقود .
 

ويقول معلقون إن الأمر مقلق، فخطوة روسيا بنشر أسلحة محرمة دوليًا،  في بيلاروسيا أمر يستفز أمريكا، ويرد على خطواتها السابقة التي اتخذتها منذ الخمسينيات من القرن الماضي، بنشرها النووي في أوروبا.

ويرى المعلقون أن هذه الخطوات لاتعمل إلا على التصعيد وزيادة التحفز بين أمريكا وروسيا.

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