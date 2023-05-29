محافظة السويس.. تنفيذ 67 قرار إزالة في الموجة 21 المرحلة الثانية

أعلن حي فيصل بالسويس أنه في إطار الموجة 21 المرحلة الثانية الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، تم تنفيذ ٦٧ قرار إزالة خلال حملتين متتاليتين وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين.



وأوضح الحي أنه تم خلال إحدى الحملتين اليوم تنفيذ عدد 17 قرار إزالة بعدد 23 حالة إزالة خلال حملة قادتها القيادات التنفيذية للحي والقيادات الأمنية لقسم شرطة فيصل.

كذلك شهد حي فيصل تنفيذا لتوجيهات اللواء اح عبد المجيد صقر محافظ السويس بشأن تنفيذ القانون وإزالة التعديات والمخالفات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فى اطار تنفيذ الموجة رقم (21) لإزالة التعديات، نفذت الأجهزة التابعة للحي عدد ( ٥٠) قرارا إزالة بمساحة (٥٠٥٠ )متر مربع تعديات على أراضي أملاك دولة بمنطقة قري شباب الخريجين (الرائد -محمد كريم - محمد عبده ) بحي فيصل.



وشارك في الحملة اللواء عمرو بغدادي رئيس الحي والجهاز المعاون بتنفيذ اعمال الحملة والقيادات الأمنية وقسم فيصل كما شارك في الحملة إدارة الأزمات والكوارث و جهاز حماية أملاك الدولة والإدارة الهندسية والتنظيم والإشغالات وقسم البيئة وقسم المرافق والمتابعة بالحي .