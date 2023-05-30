التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش في المباراة المقامة حالياً على إستاد القاهرة في الجولة الـ23 المؤجلة من الدوري العام.

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة بين اللاعبين للاستحواذ على وسط الملعب.

ونجح طلائع الجيش في غلق المساحات ومفاتيح نادي الزمالك وخاصة عن طريق زيزو ومصطفى شلبي والاعتماد على الهجمة المرتدة.



ضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.



وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من:

حراسة المرمى : محمد شعبان

خط الدفاع :محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور - خالد سطوحي

خط الوسط :أحمد متعب - أحمد زولا - محمد شحاتة - فريد شوقي - مصطفى الخواجة

خط الهجوم : بول جوليوس - محمود وادي

