لإنشاء الممشي السياحي الخاص بالمتحف المصري الكبير.. غلق كلي لمدخل الدوران بالرماية

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير ( أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم ) المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرمات" والمتحف المصرى الكبير .

لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية ( بداية طريق الفيوم) وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإستحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من ١٥٠ متر ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب في العودة مرة اخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام وذلك لمدة شهرين بدءا من الساعة ١٢ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٣ وحتي يوم الأحد الموافق ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات .

لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الاعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءه والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .