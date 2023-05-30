عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإنشاء الممشي السياحي الخاص بالمتحف المصري الكبير.. غلق كلي لمدخل الدوران بالرماية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير ( أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم ) المقرر  إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرمات" والمتحف المصرى الكبير .
لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية ( بداية طريق الفيوم)  وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإستحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من ١٥٠ متر ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب في العودة مرة اخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام وذلك لمدة شهرين بدءا من الساعة ١٢ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٣ وحتي يوم الأحد الموافق ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ . 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات . 
لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الاعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءه والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

محافظة الجيزة المنطقة الأثرية المتحف المصري الكبير الممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير ميدان الرماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

خلال حملة مكبرة.. رفع 121 حالة إشغال للباعة الجائلين في الدقي|شاهد

إنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في الجيزة

كتبت العقارات باسمها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد زوجها بالمنوفية

محافظة الجيزة: ضبط نصف طن لحوم وكبدة مجمدة فاسدة بالعمرانية

طريق المحبة.. ندوة تثقيفية لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة لنشر قيم التسامح

فتح باب التظلمات في امتحانات النقل بتعليم الجيزة لمدة 15 يوما

إزالة 42 حالة تعدٍ على حرم النيل والري بالجيزة .. صور

شاب يطلق مبادرة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة بالعياط| شاهد

ترشيحاتنا

البن وسلع ثابتة.. تفاصيل تحريك أسعار المنتجات بسبب رسوم التنمية

عواد يتجه لدكة بدلاء طلائع الجيش ...فيديو

كوريا الجنوبية تطالب بمحاسبة بيونج يانج وبايدن يأمر بمنع انتشار الأسلحة النووية

الوزراء السعودي يفوض وزير النقل لإبرام اتفاقية خاصة بعبور السفن قناة السويس

أستاذ الحديث بالأزهر: فهم النص النبوي يحتاج إلى ضوابط

عاجل.. عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة نرتكبها في الليل تؤدي للوفاة.. وحلول لتجنبها

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

فيديو

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ