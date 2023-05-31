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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فائز بجائزة الدولة التشجيعية:كتبت بحثا عن ربط الذكاء الاصطناعي بقياس الأداء الاقتصادي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

عبر أحمد رمزي الفائز بـ جائزة الدولة التشجيعية، عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة في فرع "الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل".

 

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وقال أحمد رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور “،:”  خالص الشكر للرئيس السيسي ووزيرة الثقافة على إعطائي جائزة الدولة التشجيعية ".

 

 وأضاف أحمد رمزي:"  البحث الخاص بي يربط علم الذكاء الاصطناعي  وقياس معدلات الأأداء الاقتصادي ".

 

 وتابع أحمد رمزي :"  الدولة المصرية تعمل على دعم مسيرة السياسات الاقتصادية والبحث الخاص بي يمكننا من قياس الأداء الاقتصادي باستخدام التكنولوجيات الحديثة ".

 

 وأكمل احمد رمزي :"  البحث الخاص بي تم نشره دوليا وهو رؤية جديدة لطرق استخدام الذكاء الاصطناعي وربطه بالاقتصاد".

الذكاء الذكاء الاصطناعي جائزة الدولة جائزة اخبار التوك شو

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