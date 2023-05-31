فائز بجائزة الدولة التشجيعية:كتبت بحثا عن ربط الذكاء الاصطناعي بقياس الأداء الاقتصادي

عبر أحمد رمزي الفائز بـ جائزة الدولة التشجيعية، عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة في فرع "الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل".

وقال أحمد رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور “،:” خالص الشكر للرئيس السيسي ووزيرة الثقافة على إعطائي جائزة الدولة التشجيعية ".

وأضاف أحمد رمزي:" البحث الخاص بي يربط علم الذكاء الاصطناعي وقياس معدلات الأأداء الاقتصادي ".

وتابع أحمد رمزي :" الدولة المصرية تعمل على دعم مسيرة السياسات الاقتصادية والبحث الخاص بي يمكننا من قياس الأداء الاقتصادي باستخدام التكنولوجيات الحديثة ".

وأكمل احمد رمزي :" البحث الخاص بي تم نشره دوليا وهو رؤية جديدة لطرق استخدام الذكاء الاصطناعي وربطه بالاقتصاد".