عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

النيل - التقديرية - التفوق - التشجيعية

النيل والتقديرية والتفوق.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز ‏الدولة هذا العام

جوائز الدولة
جوائز الدولة

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيس ‏المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين المجلس، القائمة النهائية للفائزين بجوائز ‏الدولة "النيل- التقديرية- التفوق"‏، والتي ‏تتضمن ثلاثة مجالات هي (الفنون والآداب والعلوم ‏الاجتماعية)، كما أعلنت قائمة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتي تشمل العديد من المجالات العلمية والثقافية، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي ‏انعقدت فعالياته عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى ‏للثقافة التاسع والستين، والذي انتهت خلاله لجان ‏المجلس من عملية التصويت الإلكتروني لتحديد ‏الفائزين‎.‎

‏ وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة، حيث يشهد واحدًا من أهم الأحداث الثقافية في مصر متمثلًا في التصويت على جوائز الدولة لعام 2023، وهو اليوم الذي تُكرم فيه الدولة المصرية من خلال المجلس الأعلى للثقافة مثقفيها ومبدعيها على منجزهم الفكري والثقافي والفني المتميز في مجالات الجوائز المختلفة، لتؤكد ما توليه الدولة من تقدير واهتمام ورعاية للفنون والآداب، ويأتي هذا اليوم تأكيداً لدور وزارة الثقافة في رعاية المبدعين كواحد من أهم أهدافها الاستراتيجية، وفي الإطار ذاته فلقد شهدنا منذ أسابيع قليلة إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، وهي الجائزة المتفردة التي تمنحها الدولة المصرية برعاية قرينة الرئيس انتصار السيسي، لأبنائها النابغين في كافة أقاليم ومحافظات مصر".

كما أبدت وزيرة الثقافة تطلعاتها إزاء العمل خلال الفترة القادمة، بمشاركة نخبة من المثقفين والمفكرين في مصر من أجل تطوير العمل الثقافي، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وبما تمثله الثقافة من أهمية في بناء الإنسان، وإعادة تشكيل وعيه وترسيخ هويته الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة لديه،  وتحصينًا له من أخطار التطرف والتعصب، وأعربت وزيرة الثقافة عن ثقتها في إسهامات وجهود هؤلاء المثقفين إزاء استمرار المجلس الأعلى للثقافة في أداء دوره بما يعزز من مكانه مصر وريادتها الثقافية.

وقال الدكتور هشام عزمي: "هذا الحدث المُهم، الذي تنتظره كافة الأوساط  الفكرية والثقافية ليس في مصرَ وحدها ، بل على امتداد الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه، ذلك بما تمثله جوائزُ الدولةِ المصرية من قيمةٍ أدبيةٍ وفكريةٍ وثقافيةٍ رفيعة،  كَرست مكانتَها كواحدةٍ من أهمِ الجوأئز في مُحيطها العربي والإفريقي، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، منذ استحداثها في خمسينيات القرن الماضي". 

كما وجه عزمي الشكر والتقدير إلى وزيرة الثقافة على دعمها كل ما يتعلق بأعمال وأنشطة المجلس الأعلى للثقافة خلال الفترة السابقة.


فاز بجائزة النيل للمبدعين المصريين، فى مجال الفنون، الدكتور عبد السلام عيد أحد أبرز الفنانين التشكيليين، ومنحت جائزة النيل في مجال الآداب، لاسم الراحل الدكتور محمد عناني شيخ المترجمين، وفي مجال العلوم الاجتماعية ذهبت الجائزة إلى الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية.

وفاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان التشكيلي العراقي ضياء عزاوي .

جائزة الدولة التقديرية

وحصل على  جائزة  الدولة التقديرية في مجال الفنون كل من  الموسيقار هاني شنودة ، والدكتور أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور  عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود،  والدكتور السيد فليفل، و الدكتور حسن السعدي ، والأستاذ صلاح سالم.

جائزة الدولة للتفوق

حصل على جائزة  التفوق فى مجال الفنون، كل من دكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون، والفنان فتحي عفيفي محمد حسنين.
وحصل عليها فى مجال الآداب ، كل من اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والشاعر فتحي عبد السميع.
وفاز بها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، الدكتورة هناء الجوهري، والدكتور حسن سلامة، والدكتور أحمد رجب.

الحاصلون على جائزة الدولة التشجيعية

 وفاز بجوائز الدولة التشجيعية في "مجال الفنون"، بفرع "مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمباني القائمة"، كل من "المهندس عمر حسن إبراهيم عبد الله، والمهندس محمد حسن السيد إبراهيم عبد الله، والمهندس محمد مسعد فهمي منصور"، وذلك عن عمل -مركز إستبينا الثقافي بمدينة بورسعيد- (عمل مشترك).

وفي فرع "تصوير الفيلم الوثائقي"، فاز بها، مالك حسام الدين محمد خميس عبد الجواد (مالك البارودي)، عن فيلمه "حياة زغلول"، كما فاز بفرع "الخزف التعبيري"، الدكتور محمد سمير محمد محمد الجندي، عن عمل باسم "الحب" مكون من 3 أجزاء، الأول باسم "حب أبدي" ارتفاع 115 سم، الثاني باسم "الحضن" 115سم، الثالث باسم "عشاق" ارتفاع 115 سم.

كما فاز بفرع "كتاب الفنان"، الدكتور جمال الدين أحمد جمال الدين الخشن، عن كتاب "فصل الجحيم"، وفي فرع "العزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الناي)"، فاز بها العازف، إسلام السيد حنفي عبد الكريم (إسلام القصبجي).  

فيما حجبت جائزة فرع "فيلم رسوم متحركة"، يتناول أغنية لطفل ما قبل المدرسة، وجائزة فرع "إخراج المسرح الحركي"، وجائزة فرع "الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق)".

وفى "مجال الآداب"، فاز بفرع "السرد القصصي والروائي"، كل من "شيرين فتحي محمد رجب، عن رواية "خيوط ليلى"، ونورا ناجي أحمد حسن صقر، عن المجموعة القصصية "مثل الأفلام الساذجة".

وفي فرع "شعر الفصحى والعامية"، فاز كل من "أحمد حافظ عبد العظيم عبد العليم، عن ديوان "قلبي ثلاجة موتى"، ومحمد إبراهيم فرغلي حسن،  عن ديوان "طلة من برواز لابس شريط أسود".

وبفرع "الترجمة من العربية وإليها"، فاز كل من "بسنت عادل فؤاد حسني، عن الكتاب المترجم بعنوان "عميان بافيا السبعمئة"، وأمير عبد المسيح زكي حنا،  عن الكتاب المترجم بعنوان "الحداثة الثورية.. العمارة وسياسات التغيير فى مصر 1936–1967".

أما في فرع "الدراسات الأدبية واللغوية"، فاز بها، الدكتور محمد سليم محمد عبد الصمد (محمد سليم شوشة)، عن دراسة بعنوان "الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة"، ومدحت صفوت محفوظ حسن، عن دراسة بعنوان "أشباح الحقيقة فى السرد القصصي المعاصر". 

وفى مجال "العلوم الاجتماعية"، فاز بفرع "التاريخ والآثار وحفظ التراث"، كريم جمال حبشي عبد المطلب،  عن كتاب "أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي"، وبفرع "الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية"، فاز بها، الدكتور علي يونس السيد علي، عن بحث بعنوان:
Geospatial-Assiste Multi-Criterion Analysis of Solar and Wind Power Geographical Technical-Economic Potential Assessment
 
وفي فرع "الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا"، فاز  الدكتور حمدي عبد الحميد محمد محمد (حمدي الشريف)،  عن بحث بعنوان "الرمزية السياسية.. مفهوم الرمز ووظيفته فى الفكر السياسي".

أما فرع "التربية وعلم النفس"، فازت بها، الدكتورة نيرة محمد إبراهيم محمد شوشة، عن بحث بعنوان: 
Relationship Between Perceived Workplace Envy and Job Performance in Egypt: Moderating Effect of Self-Esteem

وفاز بفرع "الإعلام والتواصل الاجتماعى وتكنولوجيا المعلومات"،  سها أحمد سعيد محمد بليغ، عن كتاب "نجوم ماسبيرو يتحدثون ج2 ، ج3".

وفازت بفرع "علوم الإدارة"، الدكتورة نرمين فتحي أحمد شحاتة،  عن بحث بعنوان:
Contingent Effect of Board Gender Diversity on Performance in Emerging Markets: Evidence from the Egyptian Revolution 

وبفرع "الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف"، فاز بها، محمد جمعة عبد الهادي موسى (محمد العربي)،  عن كتاب "فن التقديم للكتب والدراسات العلمية، وفاز بفرع "الثقافة العلمية"، الدكتورة ولاء حامد محمود محمد الزناري عن بحث بعنوان: multi-functional of TiO2 @ Ag core- shell nanostructune to prevent hydrogen suffide formation durunig anacrobic digestion of sewage sludge with boosting of bio - CH4 production

أما في مجال "العلوم القانونية والاقتصادية"، وبفرع "دور الدولة فى كفالة الحقوق الثقافية لمواطنيها"، فاز، الدكتور عبد الله محمد نور الدين عبد الله، عن كتاب "الحق فى العلم والثقافة: الاستثناءات الواردة على حق المؤلف إحدى الآليات المعززة".

وفاز بفرع "ديموقراطية الثقافة والواقع المصري"، "الدكتورة حنان كمال عبد الغني أبو سكين، عن بحث بعنوان "ملامح الدعاية الانتخابية فى ضوء الضوابط القانونية لانتخابات مجلس النواب 2020"، والدكتور على سيد إسماعيل محمد، عن كتاب بعنوان "تجديد الخطاب الدعوي الإلكتروني وأثره فى وأد الطائفية فى مصر: مقاربات تأصيلية عصرية بجائزة التنوع والتجديد فى مواجهة الطائفية والمذهبية".
 
وفي فرع "الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل"، فاز بها، الدكتور أحمد رمزي محمد عبد العال شبانة ببحث بعنوان: 
Artificial neural Network for Modeling the Economic performance: A new perspect
 
وفي فرع "عائد الاستثمار في البشر على الاقتصاد القومي"، فازت بها الدكتورة نهى سامي صبحي محمود عمر، عن بحث بعنوان: multidimensional deprivation in Egypt

وحجبت ثلاث جوائز بفروع "وعي الشعب المصري قوة دافعة فى المجالين الدولي والإقليمي، والمنظور الثقافي المصري لصناعة السياحة، وفي القانون الدولي وعلاقته بالتشريع الوطني".

الدكتورة نيفين الكيلاني المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي جوائز الدولة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية رعاية للفنون والآداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدولة القديرية

علي الدين هلال يحصد جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية

ضياء العزاوى يحصد جائزة النيل للمبدعين العرب

فوز عبد السلام عيد بجائزة النيل في الفنون

المترجم الراحل محمد عناني يفوز بجائزة النيل |تفاصيل

بعد فوزه بجائزة التفوق.. فتحي عبد السميع: مظاهر الحب غمرتني |خاص

تعرف على الجوائز المحجوبة في التشجيعية

بعد فوزها الجائزة التشجيعية.. نورا ناجي: جائزة الدولة الأهم بالنسبة لي| خاص

ترشيحاتنا

مفوضية الأمم المتحدة: 294 ألف لاجئ في مصر من 55 جنسية.. فيديو

لملاك العقارات | غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه حال مخالفة هذه الإجراءات

500 ألف جنيه غرامة وحبس.. قرار رئاسي لتنظيم تربية الحيوانات الخطرة خاصة الكلاب

رحاب الجمل: أبحث في أعمالي عن مخرج مخاطر.. والأدوار المركبة تجذبني.. حوار

أوكرانيا تخسر.. هجوم واسع علي زيلينسكي بعد تصريحاته عن روسيا

النيل والتقديرية والتفوق.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز ‏الدولة هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

فيديو

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ