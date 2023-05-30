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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الدين هلال عن حصوله على جائزة النيل: مسئولية أكبر فوق كاهلي

علي الدين هلال
علي الدين هلال

علق الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، على حصوله على جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية.

 

علي الدين هلال يحصد جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية

علي الدين هلال: ندرك حجم التأثيرات التي تحدث بدول العالم على مصر

 

وقال علي الدين هلال  في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :"  مزيج من البهجة والفرحة لدي بعد الحصول على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية ".

 

 وأضاف علي الدين هلال:" جائزة النيل تعتبر أعلى جائزة تقدمها الدولة في مجال العلوم الاجتماعية، ومن يحصل على هذه الجائزة يضاف على كاهله مسؤولية أكبر ".

 

 وتابع علي الدين هلال:"  بعد حصولي على هذه الجائزة أتذكر كل من تأثرت بهم وتعلمت منهم شيء في حياتي ".

 

 وأكمل علي الدين هلال:" الجائزة التي حصلت عليها هي نتاج تعليم مستمر وما تعلمته من والدي ووالدتي"، مضيفا:"  طالما الإنسان عايش لابد ان يعمل ويتفاعل مع الأفكار الجديدة ويكون لديه مشروعات جديدة ".

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