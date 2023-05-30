علي الدين هلال عن حصوله على جائزة النيل: مسئولية أكبر فوق كاهلي

علق الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، على حصوله على جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية.

وقال علي الدين هلال في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" مزيج من البهجة والفرحة لدي بعد الحصول على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية ".

وأضاف علي الدين هلال:" جائزة النيل تعتبر أعلى جائزة تقدمها الدولة في مجال العلوم الاجتماعية، ومن يحصل على هذه الجائزة يضاف على كاهله مسؤولية أكبر ".

وتابع علي الدين هلال:" بعد حصولي على هذه الجائزة أتذكر كل من تأثرت بهم وتعلمت منهم شيء في حياتي ".

وأكمل علي الدين هلال:" الجائزة التي حصلت عليها هي نتاج تعليم مستمر وما تعلمته من والدي ووالدتي"، مضيفا:" طالما الإنسان عايش لابد ان يعمل ويتفاعل مع الأفكار الجديدة ويكون لديه مشروعات جديدة ".