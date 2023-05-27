علي الدين هلال: ندرك حجم التأثيرات التي تحدث بدول العالم على مصر

أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، أن مصر جزء من الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأحداث التي تمر في المنطقة تؤثر في مصر، وبالتالي تعمل مصر على تسوية الأزمات.

وقال علي الدين هلال، خلال لقاء له لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أن أزمة التضخم والأسعار هي أزمة عالمية، وطالما الدولة معتمدة على الإستيراد بشكل كبير سينعكس في ارتفاع الأسعار.

حجم التأثيرات التي تحدث بدول العالم

وتابع المفكر السياسي الكبير، أن الصراعات في الدول الكبرى تؤثر على أغلب دول العالم، مؤكدا أنه لا بد أن ندرك حجم التأثيرات التي تحدث بدول العالم على مصر.