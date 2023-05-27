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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي الدين هلال: ندرك حجم التأثيرات التي تحدث بدول العالم على مصر

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير

أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، أن مصر جزء من الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأحداث التي تمر في المنطقة تؤثر في مصر، وبالتالي تعمل مصر على تسوية الأزمات.

 

وقال علي الدين هلال، خلال لقاء له لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أن أزمة التضخم والأسعار هي أزمة عالمية، وطالما الدولة معتمدة على الإستيراد بشكل كبير سينعكس في ارتفاع الأسعار.

 

 حجم التأثيرات التي تحدث بدول العالم

وتابع  المفكر السياسي الكبير، أن الصراعات في الدول الكبرى تؤثر على أغلب دول العالم، مؤكدا أنه لا بد أن ندرك حجم التأثيرات التي تحدث بدول العالم على مصر.

علي الدين هلال مصر الوطن العربي برنامج “مصر جديدة الاستيراد

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