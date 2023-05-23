هلال: مطالب الإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة موجودة ولا تحتاج لتعديل

قال الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن النظام الانتخابي شهد نقاشاً موسعاً في أول اسبوع من جلسات الحوار الوطني قائلاً : " في أول أسبوع ناقشنا النظام الانتخابي، وكان هناك اختلاف حول شكل النظام الانتخابي.

وأوضح علي الدين هلال، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن مطالب الإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة موجودة وهو لا يحتاج لتعديل دستوري، ولكن تعديل قانوني، مشدداً أن الوضع الحالي استثنائي، والوضع الطبيعي أن يكون هناك قادة أحزاب يتنافسون فيما بينهم، والبرلمان ورئيس الجمهورية يرشحهم الأحزاب.

كلمات جارحة

وتابع مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أنه رغم المعوقات فإن المعارضة والحركة الوطنية يجلسون على طاولة الحوار الوطني، والنخبة السياسية على اختلافاتها أثبتت أنها محترمة وقادرة على الحوار دون سباب أو قذف أو كلمات جارحة.