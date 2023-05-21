علي الدين هلال : يجب وضع بعض المبادئ الخاصة بالحوكمة بقانون الأحزاب..وهناك مشكلة بالتمويل

أكد الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، أن هناك توافق عام على أن القانون الحالي للأحزاب السياسية يحتاج إلى تغيير، و ذلك لضمان مسايرته لدستور 2014، مضيفاً أن أغلب من استمع إليهم، يتحدثون عن ضرورة تحديث وتطوير قانون الأحزاب.

علي الدين هلال: لابد أن يضع قانون الأحزاب بعض المبادئ الخاصة بالحوكمة المالية

وأضاف " علي الدين هلال" أثناء كلمته في جلسة الحوار الوطني اليوم الأحد، أن هناك توافق على أن هناك مشكلة في التمويل، مؤكداً أن هناك إجماع على أن الاحزاب لابد أن تمكن من القيام بأنشطة مع الناس.

وأشار المقرر العام للمحور السياسي إلى أنه لابد أن يضع قانون الأحزاب بعض المبادئ الخاصة بالحوكمة المالية و الإدارية للأحزاب.