أشرف زكي عن حصوله على جائزة الدولة التقديرية: مجهودي مرحش هدر

عبر أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بالحصول على الجائزة التقديرية من الدولة في مجال الفنون.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "،:" الحمد لله مجهود وتعب الواحد ومشواره الفني مرحش هدر ".

وأضاف أشرف زكي ك" الدولة المصرية قامت بتكريمي وأعطتني جائزة الدولة التقدرية وأشكر زملائي في أكاديمية الفنون".

وحصل عل جائزة الدولة التقديرية لعام 2023 في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.