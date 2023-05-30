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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبروك يا أبو البنات.. روجينا تهنئ أشرف زكي على الجائزة التقديرية من الدولة

أشرف زكي وروجينا
أشرف زكي وروجينا

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها الفنان أشرف زكي بعد حصوله على الجائزة التقديرية من الدولة للفنون، وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكتبت روجينا على صفحتها قائلة:  الحمد والشكر لله مبروك ياحبيبى فوزك بجائزة الدولة التقديرية للفنون مبروك حلم من احلامك بيتحقق لكل مجتهد صبور محب مخلص نصيب.

وتابعت:  تستاهل كل الجوائز اللى فى الدنيا  مبروك مايا ومبروك مريم دايما فخورين بمشوار ابوكم مبروك ليا دا اسعد ايام حياتى مبروك ياابو البنات مبروك يعمرى.

 

 

أشرف زكي يشكر وزيرة الثقافة

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه فخور بهذا الاختيار، موجها الشكر لوزيرة الثقافة، ولأكاديمية الفنون وهي الجهة التي رشحته لهذه الجائزة. 

 

رد فعل أشرف زكي بعد حصوله على الجائزة

ووجه أشرف زكي عبر صدى البلد رسالة إلى أسرته، معبرا عن امتنانه وشكرا لهم على تحمل انشغاله، وتفضيله للشغل دائما، ويتمنى أن يكون دائما على قدر المسئولية. 

 

جائزة الدولة التقديرية

وحصل عل جائزة الدولة التقديرية لعام 2023  في مجال الفنون كل من  الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

الفنان أشرف زكى الجائزة التقديرية من الدولة روجينا الفنانة روجينا الجائزة التقديرية من الدولة للفنون

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