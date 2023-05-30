مبروك يا أبو البنات.. روجينا تهنئ أشرف زكي على الجائزة التقديرية من الدولة

حرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها الفنان أشرف زكي بعد حصوله على الجائزة التقديرية من الدولة للفنون، وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وكتبت روجينا على صفحتها قائلة: الحمد والشكر لله مبروك ياحبيبى فوزك بجائزة الدولة التقديرية للفنون مبروك حلم من احلامك بيتحقق لكل مجتهد صبور محب مخلص نصيب.



وتابعت: تستاهل كل الجوائز اللى فى الدنيا مبروك مايا ومبروك مريم دايما فخورين بمشوار ابوكم مبروك ليا دا اسعد ايام حياتى مبروك ياابو البنات مبروك يعمرى.





أشرف زكي يشكر وزيرة الثقافة

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه فخور بهذا الاختيار، موجها الشكر لوزيرة الثقافة، ولأكاديمية الفنون وهي الجهة التي رشحته لهذه الجائزة.

رد فعل أشرف زكي بعد حصوله على الجائزة

ووجه أشرف زكي عبر صدى البلد رسالة إلى أسرته، معبرا عن امتنانه وشكرا لهم على تحمل انشغاله، وتفضيله للشغل دائما، ويتمنى أن يكون دائما على قدر المسئولية.

جائزة الدولة التقديرية

وحصل عل جائزة الدولة التقديرية لعام 2023 في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.