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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد مكي بطل مسلسل عائلة الحاج متولي.. chat gpt يصدم رامي رضوان

الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان

‏قال الإعلامي رامي رضوان إن الذكاء الاصطناعي خاصة  تقنية "chat gpt" التي انتشرت مؤخرا لها العديد من الأخطاء وغير دقيقة بنسبة كبيرة، والأمر اكتشف بعد واقعة مكتب المحاماة الأمريكي الذي سيتم التحقيق معه أمام القضاء لأن المحامي ومكتبه اعتمد في إحدى القضايا على تقنية "chat gpt" وكانت النتيجة معلومات مضللة.

 

وتابع رامي رضوان خلال برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن قاضي المحكمة قال أننا نشهد ظروف غير مسبوقة والمحامي في الدعوة حصل على بعض المعلومات بخصوص بعض الوقائع المماثلة للدعوة وفي النهاية كانت النتائج غير صحيحة ومضللة ولكن هو اعتمد عليها بشكل كامل في القضية وتورط فيها المحامي ومكتب المحاماة ويمثلوا أمام القضاء.

 

أحمد مكي بطل مسلسل عائلة الحاج متولي

 

 

وقام رامي رضوان بعمل تجربة لتقنية "chat gpt"، على الهواء ووجه له بعض الأسئلة حتى يتأكد من دقته والسؤال الأول كان من هي صاحبة أول ميدالية ذهبية لمصر في الأولمبياد وكانت الإجابة أنها لاعبة الجمباز الفرنسية المصرية نادية كومانيتش وهذه المعلومات خاطئة والإجابة الصحيحة هي اللاعبة فيريال أشرف هي صاحبة أول ميدالية ذهبية لمصر في الأولمبياد، والسؤال الثاني كان من هو بطل مسلسل عائلة الحاج متولي والإجابة كانت الفنان أحمد مكي.

chat GPT رامي رضوان مسلسل عائلة الحاج متولى احمد مكي اللاعبة فيريال اشرف

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