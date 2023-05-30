الوضع خطير جدا.. تحذير عاجل من مدير الطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو بأن الوضع بمحطة زابوريجيا النووية خطير جداً.

وتابع مدير عام وكالة الطاقة الدولية في تصريحات نقلتها "العربية": لا يجب استخدام محطة زابوريجيا النووية كمخزن للأسلحة وعلى روسيا وأوكرانيا فرض منطقة حماية للمحطة.

وكان قد قدم رافائيل ماريانو، مدير وكالة الطاقة الذرية، مقترحًا للأمم المتحدة، يهدف في المقام الرئيسي لحماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا من التعرض لأية مخاطر نتيجة الحرب الدائرة مع روسيا.

وكان سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، زار منطقة زابوريجيا، في وقت سابق من مايو الجاري، كما تفقد مركز القيادة المتقدم لأحد تشكيلات مجموعة فوستوك العسكرية في المنطقة.