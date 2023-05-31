عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم صيام أيام التشريق مع القمرية في ذي الحجة.. الإفتاء تحسم الجدل

الصيام
الصيام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما الحكم لو اجتمعت أيام التشريق مع الأيام القمرية في شهر ذي الحجة وهل يجوز الصيام وقتها؟

وأجاب الشيخ محمود، شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عبر البث المباشر، أن الصيام يحرم في خمسة أيام طوال العام وهي: يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، الثلاثة أيام بعد عيد الأضحى.

وأشار إلى أن بعد عيد الأضحى، تأتي أيام التشريق الثلاثة ، وهي أيام رمي الجمرات ، قال عنها النبي (أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله) ومن السنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام القمرية ، 13،14،15 من كل شهر.

وتابع: وفي هذه الحالة لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من الشهر العربي، ونستبدل هذا اليوم بيوم آخر، فنصوم يوم السادس عشر من الشهر الهجري بدلا من يوم الثالث عشر,

 

صيام أيام التشريق

 

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إنه يحرم بالاتفاق صيام يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وهى الثلاثة أيام التي تلي يوم عيد الأضحى وهو يوم النحر.

واستشهد المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم صيام يوم العيد؟، بما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ»، وعن نبيشة الهذلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل»، رواه مسلم.

 

صيام يوم العيد


وقالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام أول يوم في العيد حرام، مشددة على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهي عن صيام أيام التشريق «الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة».

واستشهد دار الإفتاء بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ». رواه البخاري (1992)، ومسلم (827)، وأجمع العلماء على أن صومهما محرم .

 

حكم صيام أيام التشريق


قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صيام أيام التشريق؟»، أنه لا يجوز صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى «الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).

واستشهد بما روى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: «لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أحمد شوبير يصدم جماهير الكرة المصرية بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

هالاند يفشل في تحقيق رقم محمد صلاح القياسي في الدوري الإنجليزي

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

ترشيحاتنا

عاجل لأصحاب الدخول البسيطة.. خفض الضرائب على الراتب |احسب مرتبك

السيناتور الأمريكي جراهام يكشف مفاجأة بشأن خطة الهجوم المضاد لـ أوكرانيا

بعد غياب 10 سنوات..شركة Smart Wings تشغل رحلات بين سلوفاكيا ومطار طابا

أول رد رسمي من الأهلي بشأن ضم إمام عاشور

حكم صيام أيام التشريق مع القمرية في ذي الحجة.. الإفتاء تحسم الجدل

مساعد وزير المالية: 112 كيلو ذهب دخلت مصر منذ قرار الإعفاء الجمركي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمى لـ التدخين.. هل السجائر الإلكترونية أفضل من العادية؟

بالأسود.. نجوى كرم تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

نادين نسيب نجيم تتألق بفستان أسود وتصميم غريب

بفستان مكشوف الكتفين.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد |شاهد

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ