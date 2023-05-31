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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لا ترميها بعد اليوم.. ماذا تفعل قشور الرمان للمعدة؟

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد قشر الرمان للمعدة.

من فوائد قشر الرمان للمعدة المحافظة على صحة الجهاز الهضمي حيث يساعد قشر الرمان بفضل احتوائه على معدلاتٍ عالية من التنينات على تسهيل عملية الهضم.

 

من أبرز فوائد قشر الرمان للمعدة تحسين صحتها وصحة الأمعاء وذلك لقدرتها على معالجة الالتهابات التي تصيب الجهاز الهضمي.

 

يُخلص الجسم من الشقائق الحرة التي تعد من الأسباب الرئيسية في نمو الخلايا السرطانية وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة الأمر الذي يحمي من خطر الإصابة بسرطان المعدة

 

من فوائد قشر الرمان للمعدة تقوية بطانة الأمعاء وإيقاف النزيف الذي قد يحدث نتيجة الإصابة بالإسهال

 

يعالج مشكلة تورم البواسير

 

يعالج العدوى التي تسببها البكتيريا وذلك لاحتوائه على الفلافونويدات.

 

يعالج التسمم الغذائي.

 

يعالج الأمراض التي يتعرض لها الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا.

 

يعالج مرض فقر الدم.

 

يعالج الملاريا.

 

يحافظ على صحة الكبد ويحميه من التلف.

 

يسرع من شفاء الجروح.

 

يعالج مرض السكري لقدرته على خفض معدل السكر في الدم..

 

يُستخدم في علاج هشاشة العظام ويساعد على تقويتها وبنائها

 

يخفض معدل الكوليسترول السيء في الدم ويرفع معدل الكوليسترول الجيد

 

يُستخدم في صنع مستحضرات التجميل لقدرته على تحفيز إنتاج الكولاجين

 

يعالج الجلد من الفطريات.

 

يُخلص الجسم من السموم.

 

يعالج التهابات الحلق والسعال.

 

يحد من تساقط الشعر.

 

يقوي العظام والأسنان.

 

يعالج البشرة من البثور والحبوب ويمنحها المزيد من الترطيب.

 

يحافظ على صحة القلب ويحميه من الإصابة بالأمراض المتعلقة به.

 

ينشط عملية التمثيل الغذائي ويمنح المعدة الشعور بالشبع والامتلاء مما يساهم في إنقاص وزن الجسم الزائد..

 

ينقع بماء مغلي ويترك عشر دقايق ويشرب كوبين باليوم..

 

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