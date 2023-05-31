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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء جودة يستعد لبطولة العالم للمصارعة الحرة في صربيا

ضياء الدين جودة بطل
ضياء الدين جودة بطل مصر في المصارعة

يستعد ضياء الدين جودة، بطل مصر ونادي اتحاد الشرطة، والمصنف عالمياً لرياضة المصارعة الحرة، لأولمبياد باريس المقبلة 2024، في ظل الدعم الكبير من الدولة المصرية لأبطال الفراعنة.


ويشارك "جودة" في منافسات بطولة العالم للكبار، المقرّر إقامتها خلال الفترة المقبلة في صربيا، خاصة أنها تحظى بأهمية كبيرة كونها أول البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.


ويسعى لاعب منتخبنا الوطني لحسم تأهله للدورة الأولمبية مبكرًا، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في كل ميزان ببطولة العالم المقبلة لأولمبياد باريس 2024 مباشرة.


ويواصل لاعب المنتخب للمصارعة الحرة، فترة الإعداد البدني والفني، تحت إشراف كباتن مصريين، ورعاية اتحاد اللعبة، بدعم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي.


من جانبه، قال ضياء جودة، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه يسعى لاقتناص الميدالية الذهبية خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بعاصمة النور الفرنسية.


وأضاف لاعب الشرطة، أن المنتخبات المصرية، بمختلف الألعاب، وخاصة المصارعة، بدأت تعود لمكانتها اللائقة، وتربعت على عرش المصارعة الأفريقية، بفضل ما حققه رجال وسيدات الفراعنة من نتائج رائعة.


وكانت البعثة المصرية، قد تصدرت منافسات المصارعة الحرة في بطولة أفريقيا، والتي استضافتها تونس خلال الفترة من من 15 إلى 20 من شهر مايو الحالي.


وجاءت مصر في المركز الأول بعدد 10 ميداليات متنوعة بواقع خمس ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين، حيث حقق عمرو رضا، مصطفى الدرس، أحمد خالد، سعيد ابراهيم، وضياء الدين جودة الميدالية الذهبية.


وحصد لاعبو المنتخبات المصرية، أكثر من 56 ميدالية في المصارعة الحرة والرومانية والنسائية، وذلك نتيجة الاستعداد للبطولات بأفضل شكل، والتنظيم المثالي داخل معسكرات داخلية، واختيار أفضل العناصر، الذين اتسموا بالروح القتالية لتحقيق إنجازات رائعة تضاف لقائمة الشرف المصرية.


وتضم قائمة منتخب المصارعة كلاً من: ”جمال عبد الناصر حنفي، شهاب الدين عبد الرؤوف، عمر محمد مراد، عمرو رضا رمضان، محمد طارق عبده، أحمد خالد محمد، سيف الدين شكري، مصطفى علي جبر، محمد مصطفى الشامي، ضياء الدين جودة، سعيد إبراهيم، كريم موسى الدبي”.

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