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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجراءات استعادة كارت شحن العداد مسبوق الدفع

صدى البلد

العداد مسبوق الدفع له مميزات عديدة لذلك تعمل وزارة الكهرباء على تغيير العدادات التقليدية بعدادات مسبوقة الدفع ويتم دفع قيمة الاستهلاك عن طريق كارت الشحن وبذلك يتم  القضاء بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء

وفى نفس الوقت  يساعد المواطن على  ترشيد الاستهلاك لأنه يمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

ولكن من الممكن أن يفقد كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع  ، فماذا تفعل اذا فقدت كارت شحن العداد  ، يستعرض صدى البلد لقرائه الخطوات التى يجب اتباعها اذا فقد كارت الشحن .

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إجراءات فقد كارت شحن العداد 

يتوجه المشترك مباشرة إلى شركة التوزيع التابع لها لتقديم طلب استخراج كارت شحن العداد  بدل تالف أو بدل فقد، ولا يتطلب الأمر كتابة أى محضر، حيث يتم الإكتفاء بكتابة إقرار كتابي يشير إلى فقد الكارت.

المستندات المطلوبة


يتقدم المشترك إلى شركة التوزيع التابع لها بمستندات لإستخراج بدل تالف لكارت شحن العداد مسبوق الدفع تتضمن، بطاقة الرقم القومي، وإيصال شحن سابق أو كود المشترك، وإقرار كتابي بفقد العداد.

الإجراءات التى تجرى بعد ذلك
يقوم الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة، ويتم استيفاء طلب إستخراج كارت شحن بدل فاقد أو بدل تالف، ويتم سداد الرسوم المقررة.
وبعد إستيفاء المستندات وتقديمها وفحصها من قبل الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء، يستغرق الأمر بين 25 إلى 30 دقيقة لإصدار كارت شحن العداد مسبوق الدفع وتفعيله.

 رسوم استخراج كارت شحن جديد


يقوم المشترك بسداد رسوم لاصدار كارت شحن جديد بقيمة 45 جنيها، بجانب قيمة الشحن التي يريد المشترك أن يضيفها في الكارت من الممكن أن يقوم بشحن رصيد بأي قيمة من 50 إلى 10000 جنيه.


ثم يقوم الموظف المختص بشركة التوزيع بالدخول على النظام الخاص بالعداد مسبوق الدفع لمعرفة قيمة الرصيد المتواجد في كارت الشحن وبناءً علية يكون موجود تلقائياً في الكارت الجديد.

كيفية تحويل العداد التقليدى لكارت؟


1-تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لتغير العداد التقليدي بآخر مسبوق الدفع.

2-تطلب تقسيط ثمن العداد بواقع 50 جنيها فى الشهر تخصم من عملية الشحن.

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