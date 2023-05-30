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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتقليل فاتورة الكهرباء.. نصائح لاستخدام الثلاجة والديب فريزر

صدى البلد

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تقديم النصائح للمواطنين من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بهدف الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك وبالتالى تقليل فاتورة الكهرباء .

الاستخدام الأمثل للثلاجة لترشيد الكهرباء

يوضح جهاز مرفق الكهرباء بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند استخدام الثلاجة لترشيد الكهرباء وهى:

1- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

2- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركه حتي يبرد.

3- يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

4- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

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11 نصيحة لتقليل فاتورة الكهرباء فى فصل الصيف

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خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك

نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء

ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المستهلكين باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهي كالاتي:

1-عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.

2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

3-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية .

4-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار

5- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا الي جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء اقل.

6- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه لترشيد الكهرباء

تعتبر مبردات المياه المنزلية من الأجهزة التى أصبحت يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، ولذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية و استهلاك كهرباء أقل وهي كالاتي:

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر.

2-شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.
3-من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال .

5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.
6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

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