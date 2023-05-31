لأول مرة في كوريا الجنوبية.. البرلمان يناقش مشروع قانون زواج المثليين

اقترح مشرعون في كوريا الجنوبية أول مشروع قانون لزواج المثليين في البلاد، في خطوة أشادت بها الجماعات المدنية باعتبارها لحظة حاسمة في الكفاح من أجل المساواة، بحسب زعمهم.

يسعى مشروع القانون، الذي اقترحه جانج هاي يونج من حزب العدالة المعارض الصغير وشارك في رعايته 12 مشرعًا من جميع الأحزاب الرئيسية، إلى تعديل القانون المدني للبلاد ليشمل أشخاصًا من نفس الجنس في الزواج.

من غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون، لكنه يشكل جزءًا من ثلاثة مشاريع قوانين يُتوقع أن تزيد الضغط على الحكومة لتوسيع فكرة الأسرة بما يتجاوز المعايير التقليدية. ويتعلق مشروعا القانونين الآخرين بالنقابات المدنية وأطفال الأنابيب للنساء غير المتزوجات.

لا تعترف كوريا الجنوبية بالشراكات المدنية بين المثليين.

وينص الدستور على أن الزواج والأسرة يجب أن يقوما "على أساس كرامة الفرد والمساواة بين الجنسين".

يأتي إعلان اليوم في كوريا الجنوبية في أعقاب حكم تاريخي صدر في فبراير الماضي اعترف بالوضع القانوني للأزواج من نفس الجنس لأول مرة فيما يتعلق بالتأمين الصحي الوطني.

نظرًا لأن كوريا الجنوبية تواجه أزمة ديموجرافية وشيكة، بما في ذلك معدل المواليد المنخفض القياسي عالميًا، فقد تزايدت الدعوات لإعادة تعريف مفهوم الأسرة.

تم التراجع عن التحركات الرامية إلى توسيع التعريف ليشمل الأزواج المتعايشين أو العائلات الفردية في ظل الإدارة الحالية للرئيس يون سوك يول.

في اليابان، قضت محكمة أمس الثلاثاء بأن الحظر المفروض على الزواج من نفس الجنس غير دستوري.