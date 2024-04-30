وزير التنمية المحلية: 6 نماذج لدعم التكتلات الاقتصادية في التصنيع الزراعي بالمحافظات

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية 6 نموذج لدعم التكتلات الاقتصادية علي أرض المحافظات في مجال التصنيع الزراعي في اطار جهود الحكومة لدعم التوجه نحو التوسع في التصنيع الزراعي – توطين صناعة الحرير.

وأشار هشام آمنة إلى في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة الحرير في مصر واطلاق مبادرة توطين صناعة الحرير، قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات ووزراتي الزراعة والتجارة في وضع استراتيجية لتوطين هذه الصناعة بهدف التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسادة وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وقال وزير التنمية المحلية، إن التصور المقترح لتوطين صناعة الحرير يعد نموذجاً للتعاون بين الوزارات لتنفيذ رؤية الحكومة المصرية في توسيع التصنيع الزراعي ، لافتاً إلى قيام وزارة التنمية المحلية بإعداد مقترح خطة تنفيذية لتوطين صناعة الحرير في مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية (الزراعة – التجارة والصناعة) وجهاز تنمية المشروعات ، وممثلي المحافظات المستهدفة والجهات البحثية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية من خلال إقامة مراكز انتاج الحرير بالمحافظات المستهدفة لتحقيق عدة أهداف مرحلية، أهمها: إنتاج 100 طن سنوياً من الحرير، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحرير الخام 400 طن /سنة خلال أربع سنوات، زيادة الإنتاج للتصدير للسوق العالمي الي 1400 طن/سنة خلال 10سنوات.

كما استعرض وزير التنمية المحلية نموذج دعم التكتلات الاقتصادية لدعم التوجه نحو التوسع في التصنيع الزراعي – تكتل النباتات الطبية والعطرية.. حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى انه فى إطار تنفيذ خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد التى يعمل فيها البرنامج ونقل الخبرات لأعضاء تلك التكتلات ما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للأسر العاملة بها.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للتكتلات الاقتصادية والزراعية فى محافظات الصعيد وهو ما تحقق خلال السنوات الأخيرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، مشيراً الى ماتحقق في تكتل النباتات العطرية في محافظة قنا حيث تم إنشاء مزارع تجريبية (مدارس حقلية) للزراعة والزراعة العضوية ومعاملات ما بعد الحصاد للشمر والأصناف الجديدة، كما تم تقديم الدعم الفني لمجموعة مزارع للحصول على شهادة جلوبال جاب، كما تم توفير وحدات تجهيز مبدئي وتدريب مدربين عليها ،فضلاً عن تيسير الوصول الى تمويل للحصول على مزيد من وحدات التجهيز.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى ان دعم البرنامج لتكتل النباتات العطرية بقنا لا يتوقف عند مرحلة ماقبل الزراعة او بعدها ولكن يمتد الى وصول المنتجات للأسواق والمساعدة على تسويقها وذلك من خلال إنشاء تحالفات تصديرية من داخل التكل ، وزيارات ومشاركات بالمعارض الوطنية والإقليمية والدولية ومقابلات عمل للتعلم وتوريد المنتتجات، موضحاً ان بيئة التكتل تتضمن إنشاء أو الربط بمنصة لتكتلات النباتات الطبية و العطرية ، وزيادة الرقابة على تداول المبيدات المغشوشة ،وترويج مشروع مركز أو مصنع كبير للتجمع والخدمات بجانب مشاريع صغيرة أخرى ، وتيسير الوصول للتمويل اللازم .

وفي نفس السياق .... وتابع اللواء هشام آمنة حديثه فى دعم التوجه نحو التوسع في التصنيع الزراعي – تكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظتى أسيوط والمنيا ...وأشار وزير التنمية المحلية الى ان بيئة التكتل بالمحافظتين تركز على ترويج مشروع إنشاء فرع بأسيوط للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، وتسجيل أعضاء التكتل على تطبيق (مزارع) وتدريبهم على استخدامه، ودراسة وإنشاء مصنع لغربلة وتجهيز النباتات الطبية والعطرية، وتيسير الوصول لتمويل إنشائه.

وأضاف وزير التنمية لمحلية أن ما تم إنجازه في دعم تكتل النباتات العطرية بمحافظتى أسيوط والمنيا تضمن تم إنشاء مدارس حقلية للزراعة والزراعة العضوية ومعاملات ما بعد الحصاد للريحان والشمر والأصناف الجديدة،وتقديم الدعم الفني لمجموعة مزارع للحصول على شهادات الجودة ، وتوفير وحدات تجهيز مبدئي ورفع كفاءة الوحدة الحالية وتدريب مدربين على كل منها،وتيسير الوصول للتمويل لشراء مزيد من وحدات التجهيز بالتكتل ، فضلاً عن تأهيل وبناء قدرات شركات التصدير الناشئة من التكتل ، وتنظيم زيارات ومشاركات بالمعارض الوطنية والإقليمية والدولية ومقابلات عمل للتعلم وتوريد المنتتجات.

كما استعرض وزير التنمية المحلية نموذج دعم التكتلات الاقتصادية لدعم التوجه نحو التوسع في التصنيع الزراعي – تكتل العسل الأسود في محافظتى قنا والمنيا... حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى ان الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع وزارة الصناعة لتطوير تكتل العسل الأسود في محافظتي قنا والمنيا وفتح أسواق جديدة لهذا المنتج الهام في قارة أفريقيا والمنطقة العربية بما يساهم في زيادة صادراته ، بما يساهم في الحفاظ علي هذا الصناعة المهمة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد اللواء هشام آمنة انه يتابع بصفة دورية خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تنفيذ التكتلات الاقتصادية وتحديداً خطته فى تنمية تكتل العسل الأسود تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على بعض الصناعات من الاندثار بالقرى والمدن المصرية وتقديم كل الدعم اللازم لها.

وأوضح وزير التنمية المحلية ان بيئة تكتل العسل الأسود بمحافظتى قنا والمنيا تتضمن دعم العصارات للحصول على التراخيص والتمويل الللازم ،مشيراً الى التكتل يمر بعدة مراحل اولاً مرحلة البحث والتطوير والتي تركز على دراسة إمكانية تطوير المنتج كمكمل غذائي والتشبيك مع التوثيق ، اما المرحلة الثانية تركز على تطوير عملية الإنتاج وتأهيل العصارات للحصول على شهادة الجودة ،ثم مرحلة التعبئة والتغليف واللوجستيات وتتضمن إنشاء فلترة وتعبئة وتغليف وتطوير منظومة النقل ،واخيراً مرحلة التسويق وتشتمل إعداد دراسات سوقية متخصصة خاصة (للعسل كمكمل غذائي)،برامج توعية للعسل ،وإنشاء علامات تجارية والاشتراك في المعارض ،والتعاقد مع شركات الغذاء الصحي المحلية ،والتسويق الإلكترونى.

وقد أشاد اللواء هشام آمنة على ما شهدته صناعة العسل الأسود بمحافظاتى قنا والمنيا من تطوير خلال الفترة الماضية من حيث المنتجات النهائية ووضع العلامات التجارية وسلامة الغذاء ونوعيته وإجراءات التراخيص لعصارات العسل الأسود والتي يمكن نقلها بما ساعد في التعاقد بين المنتجين مع عدد من الشركات.

كما استعرض اللواء هشام آمنة نموذج دعم التكتلات الاقتصادية لدعم التوجه نحو التوسع في التصنيع الزراعي – تكتل الرمان بمحافظة أسيوط – حيث أنه تم دعم انشاء مجمع صناعي يتضمن وحدات تصنيع متعددة للرمان تخرج العديد من المنتجات مثل (عصير رمان، دبس رمان، حبوب معلبة، زيوت ومستخلصات...إلخ)، مشيرًا إلي أن ذلك يأتي في ظل الاهتمام بالتصنيع الزراعي والذي يتسق مع توجهات الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية من خلال إنشاء مجمعات تصنيع زراعي بالقرب من الأراضي الزراعية لتقليل الفاقد من المحاصيل أثناء النقل، إضافة إلي توفير تكاليف نفسها، إضافة إلي ذلك وضع آليات جديدة للتنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير الزراعي، لزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التصنيع الزراعي أصبح ضرورة اقتصادية.

وقال وزير التنمية المحلية، أن خطط عمل تنمية التكتلات الاقتصادية لتكتلي زراعة وتصنيع وتجهيز (الرمان) شملت تعزيز بيئة التكتل من خلال تدريب فريق ارشادي من شباب خريجين كلية الزراعة للتعاون مع جمعيات التكتل، وتأهيل التكتل للحصول على شهادات الممارسات الزراعية الجيدة الدولية وعمل دراسة لتقييم نسب الفاقد المرتفعة، كما تم تحديد قائمة المبيدات المصرح باستخدامها في زراعة الرمان واعتمادها من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بالإضافة الي تشجيع المزارعين علي دخول مبادرات الري بالتنقيط مع البنوك الزراعية.

وأوضح اللواء هشام آمنة إلى هناك بعض اللوجستيات والمعاملات التي يتم اتباعها فريق عمل مكون التكتلات الاقتصادية بالمحافظة ما بعد عملية الحصاد وتضمن الآتي: إنشاء وحدات تبريد لتخزين الرمان، ودعم تطوير وتوسع وحدات الفرز والتعبئة بالتكتل، وربط المزارعين بشركات التصدير والشحن الدولي وحل مشكلة ارتفاع أسعار النقل، بالإضافة الي دعم تطوير وتوسع وحدات التصنيع القائمة بجمعيات التكتل، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة اختراق الأسواق ودعم عملية التسويق لتلك لمنتجات من خلال تطوير منظومة التكويد لتسهيل إجراءات الحجر الزراعي (منفذ استلام عينات)، وعمل هوية تسويقية لمنتجات التكتل والدعم في تسويق المنتجات من خلال علامات، وتسويق منتجات تصنيع الرمان من خلال المشاركة في المعارض المحلي والدولية

فيما استعرض اللواء هشام آمنة، نموذج دعم التكتلات الاقتصادية لدعم التوجه نحو التوسع في التصنيع الزراعي – تكتل البصل بمحافظة سوهاج – حيث أنه تم دعم إنشاء مصنع تجفيف البصل وتصنيع زيت البصل، مؤكدًا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم التكتلات الاقتصادية للحفاظ عليها وتطوير منتجاتها التي تمكنها من زيادة حجم إنتاجها الزراعي ومن ثم الصادرات المصرية وتعظيم عائدها مما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويعمل على تحسين مستوى الدخل للعاملين بتلك الصناعات، وزيادة هامش الربح لرواد الأعمال.

وأوضح اللواء هشام آمنة، إلي أن فريق عمل مكون التكتلات الاقتصادية بالمحافظة قام بتطوير أساليب الإنتاج من خلال اتباع بعض اللوجستيات وهي توفير البذور ذات الجودة العالية من خلال إنشاء مشاتل متعددة لإنتاج التقاوي والابصيلات، اعتماد واستخدام أصناف البصل المسجلة، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة خلال مختلف مراحل الإنتاج، وتأهيل التكتل للحصول علي شهادات الممارسات الزراعية الجيدة الدولية / الإنتاج العضوي، بالإضافة الي إنشاء مراكز تخزين البصل ومراكز الفرز والتعبئة، وإرساء القواعد لنظام تتبع المنتج (Traceability)، وتختتم أساليب الإنتاج بإنشاء وحدات تصنيع.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أنه تم وضع خطة عمل تسهم في تنمية وتعزيز القدرة التنافسية للتكتلات وغزوها للأسواق ودعم تنفيذ هذه الخطة من خلال تحديد قنوات لبيع المزيد من البصل وفق مواصفات الجودة، والوصول لمشترين جدد للمنتج المصنع ، بالاضافة الي تحديد سوق جديدة لتسويق مكونات منتجات التجميل.