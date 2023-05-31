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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحصيل 3.3 مليون جنيه مستحقات ورثة 10 مصريين بالسعودية

صدى البلد

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، في الحصول علي مستحقاته 10 عمال مصريين بالمملكة ، بلغت  408 آلاف و 361 ريالا سعودىا ، بما يعادل 3 ملايين و 364 ألفاً و 80 جنيها مصريا تقريباً ، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، حيث جرى إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتلقي وزير القوى العاملة حسن شحاتة،  تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أشار فيه إلي أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال : (ناصر .م .ف) ، و(إبراهيم. ش.ع) ، و(هيبة . م . ح) ، و(رمضان.ع.أ )، و(انور .ع) ، و(عبد الدايم . ح. م ) ، و(الدسوقي . أ . م) ، و(محمد . أ . ح) ، و(أحمد . م . م) ، و(هلال. ح . م ).

وشمل التقرير، أنه تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعي، بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

وقال أحمد رجائي، إن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 00966547022894 ، وارسال الشكاوى والاستفسارات.

حسن شحاتة وزير القوي العاملة
حسن شحاتة وزير القوي العاملة

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