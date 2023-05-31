أخبار التكنولوجيا.. إيلون ماسك يحارب الأخبار الكاذبة بخاصية جديدة في تويتر وكيفية استخدام التجول الافتراضي بخرائط جوجل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة "فيفو" الصينية النقاب اليوم عن سلسلة Vivo S17 في الصين، وهي تتكون من ثلاثة هواتف ، Vivo S17 و Vivo S17t و Vivo S17 Pro.

إذا كنت من مشتركي تطبيق آبل للموسيقى Apple Music ، فيمكنك الوصول بسهولة إلى خدمة آبل ميوزيك كلاسيك الأكثر تخصيصا، وهو تطبيق أبسط قليلاً من التطبيق الرئيسي ويقدم طرقًا للبحث عن الموسيقى التي لا يقدمها التطبيق الرئيسي ، مثل الملحن والموصل ورقم الكتالوج مع مزيد من خيارات التخصيص.

بدأت شاومي عام 2023 بإصدار هاتفها الرائد Xiaomi 13 Ultra. الذي يستعد حاليا لشق طريقه إلى الأسواق العالمية ، مع معلومات مسربة تكشف عن أسعاره الأوروبية. ومع بداية النصف الثاني من العام الحالي.

رغم احتدام حدة المنافسة بين الهواتف الذكية الرائدة والعلامات التجارية المختلفة، هناك مجال واحد يبدو أن سامسونج و آبل وغيرهما من الشركات لا يعطونه أولوية عند تطوير هواتفهم، وهو سرعة الشحن.

تعد خرائط Google أداة قوية لمعرفة الطرق والشوارع من حولك، وأصبحت بالنسبة للكثيرين تطبيق لا غنى عنه، يستطيع أن يوصلك لأي مكان تريده في أقل وقت ممكن.

في محاولة من إيلون ماسك لمحارية الأخبار المضللة، أعلنت إدارة تويتر Twitter عن الإطلاق التجريبي لميزة جديدة تسمى "Notes on Media"، وهي خاصية تعمل على تمكين المستخدمين من التفاعل مع أي خبر من خلال السماح لهم بإرفاق ملاحظات كتابية عليه أو التعليق بالصور ، وتوفير سياق إضافي وإبراز التلاعبات المحتملة أو عدم الدقة في معلومات أي خبر.