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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. إيلون ماسك يحارب الأخبار الكاذبة بخاصية جديدة في تويتر وكيفية استخدام التجول الافتراضي بخرائط جوجل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بقوة شحن 80 وات.. فيفو تطلق رسميًا هاتف متوسط المدى اليوم

كشفت شركة "فيفو" الصينية النقاب اليوم عن سلسلة Vivo S17 في الصين، وهي تتكون من ثلاثة هواتف ، Vivo S17 و Vivo S17t و Vivo S17 Pro.

 

أبل تطرح تطبيق موسيقى جديد لهواتف أندرويد قبل الـ iPad وMac

إذا كنت من مشتركي تطبيق  آبل  للموسيقى Apple Music ، فيمكنك الوصول بسهولة إلى خدمة آبل ميوزيك كلاسيك الأكثر تخصيصا، وهو تطبيق أبسط قليلاً من التطبيق الرئيسي ويقدم طرقًا للبحث عن الموسيقى التي لا يقدمها التطبيق الرئيسي ، مثل الملحن والموصل ورقم الكتالوج مع مزيد من خيارات التخصيص.

 

سعة تخزين 1 تيرابايت وشحن لاسلكي 50 وات.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي

بدأت  شاومي  عام 2023 بإصدار هاتفها الرائد Xiaomi 13 Ultra. الذي يستعد حاليا لشق طريقه إلى الأسواق العالمية ، مع معلومات مسربة تكشف عن أسعاره الأوروبية. ومع بداية النصف الثاني من العام الحالي.

 

موتورولا تتفوق على Apple.. صراع الهواتف الأسرع شحنًا يشتد مع وجود منافس جديد

رغم احتدام حدة المنافسة بين الهواتف الذكية الرائدة والعلامات التجارية المختلفة، هناك مجال واحد يبدو أن  سامسونج  و آبل  وغيرهما من الشركات لا يعطونه أولوية عند تطوير هواتفهم، وهو سرعة الشحن.

 

اتمشى في الشوارع وأنت في بيتك.. إزاي تستخدم خاصية "التجول الافتراضي" في خرائط جوجل

تعد خرائط  Google  أداة قوية لمعرفة الطرق والشوارع من حولك، وأصبحت بالنسبة للكثيرين تطبيق لا غنى عنه، يستطيع أن يوصلك لأي مكان تريده في أقل وقت ممكن. 

 

إيلون ماسك يحارب الأخبار الكاذبة بخاصية جديدة في تويتر

في محاولة من  إيلون ماسك لمحارية الأخبار المضللة، أعلنت إدارة  تويتر  Twitter عن الإطلاق التجريبي لميزة جديدة تسمى "Notes on Media"، وهي خاصية تعمل على تمكين المستخدمين من التفاعل مع أي خبر من خلال السماح لهم بإرفاق ملاحظات كتابية عليه أو التعليق بالصور ، وتوفير سياق إضافي وإبراز التلاعبات المحتملة أو عدم الدقة في معلومات أي خبر.

 

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