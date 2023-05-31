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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعة تخزين 1 تيرابايت وشحن لاسلكي 50 وات.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي

Xiaomi MIX Fold 3
Xiaomi MIX Fold 3

بدأت  شاومي  عام 2023 بإصدار هاتفها الرائد Xiaomi 13 Ultra. الذي يستعد حاليا لشق طريقه إلى الأسواق العالمية ، مع معلومات مسربة تكشف عن أسعاره الأوروبية. ومع بداية النصف الثاني من العام الحالي.

وفقا لتقرير موقع gizmochina تمتلك  Xiaomi  في جعبتها الكثير من الخطط الجذابة خاصة مع إطلاق  Xiaomi Mix Fold 3 القابل للطي خليفة لـ MIX Fold 2. ومن المتوقع أن يقدم هذا الجهاز القابل للطي مجموعة من الميزات الجديدة الجديرة بالإعجاب.

Xiaomi MIX Fold 3

بدأت تسريبات جديدة تظهر على السطح تخص تفاصيل حول هاتف Xiaomi MIX Fold 3 الذي طال انتظاره بفضل منشور Weibo من المتوقع أن يتميز الهاتف القابل للطي بتصميمه النحيف وخفيف الوزن وهي نقطة بيع رئيسية تجعله منافسا قويا في سوق الهواتف القابلة للطي، 

ليس ذلك فحسب بل سيكون  شاومي  MIX Fold 3 مع كاميرا in-screen داخل الشاشة خصيصًا للشاشة الداخلية ، وهو خروج عن المألوف المقدم مع الموديل الأصلي MIX Fold و MIX Fold 2 من الجيل الثاني.

بالإضافة إلى كل ذلك يأتي شاومي MIX Fold 3 مع كاميرا زووم منظار "بيريسكوب" قادرة على تقريب بصري 5x ، مما يعزز قدرات التصوير، مع دعم شحن لاسلكي بقدرة 50 وات وهو أمر جديد على قدرات الشحن اللاسلكي التي كانت دائما بقدرات شحن ضعيفة.

مواصفات Xiaomi MIX Fold 3 (تسريبات)

يشاع أن Xiaomi MIX Fold 3 يتميز بشاشة عرض نوعها OLED FHD مقاس 6.5 بوصة وشاشة OLED FHD + داخلية قابلة للطي مقاس 8.02 بوصة ، وكلاهما بتصميم ثقب. مدعومًا بمعالج كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت رام و 1 تيرابايت من سعة التخزين.

 يشتمل نظام الكاميرا الرباعية في الخلفية من Leica المتخصصة في الكاميرات والتصوير الاحترافي على مستشعر رئيسي من IMX989 بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع وعدسة تليفوتوغرافي وعدسة المنظار. 

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هاتف جديد من شاومي يقلب الأسواق.. تفاصيل

سيدعم الهاتف الجديد من شاومي الشحن السلكي بقوة 67 وات ، والشحن اللاسلكي 50 وات، ويأتي مع تصنيف IP المقاوم للماء والغبار، من المتوقع أن يتم تشغيل MIX Fold 3 مع واجهة مستخدم MIUI 14 ونظام تشغيل أندرويد 13 ، ويشاع أنه أرق وأخف وزنا من سابقه.

شاومي Xiaomi Xiaomi 13 Ultra Xiaomi MIX Fold 3

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