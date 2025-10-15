الخارجية الفرنسية تدين عمليات إعدام بحق مدنيين في غزة

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، عمليات الإعدام التي نفذتها حركة "حماس" في الأيام الأخيرة بقطاع غزة.

وفي سياق متصل، دعا قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، حركة حماس إلى "وقف العنف فورًا"، محذرًا من استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين داخل غزة.

وأضاف كوبر: "هذه فرصة تاريخية للسلام، وعلى حماس أن تنتهزها بوقف القتال والالتزام الصارم بخطة السلام ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأشار الأدميرال الأميركي إلى أن واشنطن نقلت مخاوفها إلى الوسطاء الإقليميين، الذين أبدوا استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة لتطبيق اتفاق السلام وضمان حماية المدنيين.

واختتم كوبر تصريحه بالقول: "نحن متفائلون جدًا بمستقبل السلام في المنطقة، وندعو جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن كل ما يعيق هذا المسار".