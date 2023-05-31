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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تطرح تطبيق موسيقى جديد لهواتف أندرويد قبل الـ iPad وMac

Apple Music
Apple Music

 

إذا كنت من مشتركي تطبيق  آبل  للموسيقى Apple Music ، فيمكنك الوصول بسهولة إلى خدمة آبل ميوزيك كلاسيك الأكثر تخصيصا، وهو تطبيق أبسط قليلاً من التطبيق الرئيسي ويقدم طرقًا للبحث عن الموسيقى التي لا يقدمها التطبيق الرئيسي ، مثل الملحن والموصل ورقم الكتالوج مع مزيد من خيارات التخصيص.

وفقا لتقرير موقع androidauthority، يتوفر تطبيق  Apple Music Classical على نظام أندرويد حاليا وهذا يجعله ثاني نظام تشغيل يعمل مع التطبيق بعد طرح لأنظمة  iOS  الخاصة بهواتف آيفون وهو أمر مثير للاهتمام ، لأن هذا التطبيق حتى الآن غير متوفر لنظام iPadOS أو macOS.

Apple Music

من الناحية التقنية البحتة، يمكن استخدام Apple Music Classical على نظام تشغيل أجهزة الآيباد iPadOS. ومع ذلك، فإن التطبيق هو مجرد تطبيق خاص بنظام iOS في الأساس وبناء عليه لا يتميز بأي تحسينات تناسب شاشة الـ iPad الأكبر حجمًا. وفي الوقت نفسه ، لا يوجد تطبيق متاح على الإطلاق على أجهزة Mac.

اعترف شركة آبل  Apple  بهذا النقص خلال بثها مقطع فيديو رسمي على قناتها باليوتيوب يشرح كيفية عمل تطبيق Apple Music Classical الخاص بالموسيقى الكلاسيكية، يخبر الفيديو المستخدمين بكيفية الوصول إلى قوائم التشغيل الكلاسيكية الخاصة بهم من خلال تطبيق Apple Music الرئيسي. 

لماذا Apple Music Classical على هواتف الأندرويد قبل iPadOS و macOS؟

السبب المحتمل لإعطاء Apple الأولوية لنظام التشغيل أندرويد على أنظمة التشغيل الخاصة بها هو منشئ تطبيق Apple Music Classical نفسه. اشترت Apple تطبيق هاتف محمول يسمى Primephonic في عام 2021. ثم غيرت هذا التطبيق إلى Apple Music Classical. وبالتالي ، تم تحسين قاعدة التعليمات البرمجية بالفعل لتوافق نظامي التشغيل iOS و Android ، مما يجعل طرح هذه الإصدارات من التطبيق أسهل بكثير.

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من المحتمل أن تتطلب تطبيقات iPadOS و macOS مزيدًا من العمل عليها للتوافق نسختها مع أجهزة ماك ومع الآيباد، لذلك من المحتمل أن تأخذ Apple وقتا أطول في الإصدار.

الجدير بالذكر أن تطبيق  Apple Music Classical يتوفر لنظام أندرويد لأي شخص لديه اشتراك في موسيقى آبل Apple Music أو Apple One. يمكنك زيارة متجر جوجل بلاي لتنزيل التطبيق مجانا.

آبل وMac iPad Apple Music Apple iOS iPadOS macOS

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