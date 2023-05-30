بعد تحديث iOS.. نصيحة Apple للتعامل مع استنزاف عمر البطارية

منذ أن أصدرت شركة آبل التحديث الأخير لنظام تشغيل "آي أو إس" iOS وبدأت الشكاوى تنهال على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مستخدمي الآيفون وتنتشر المنشورات التي تؤكد أن آخر تحديث لنظام ( iOS 16.5) هو سبب استنزاف عمر البطارية بشكل سريع جدا.

قام أحد مستخدمي تويتر Twitter الذي يحمل الاسم Is Mascarade بكتابة تغريدة بحذر فيها من التحديث الأخير واصفا iOS 16.5 بأنه "قاتل للبطارية". بينما كتب مستخدم آخر على تويتر ويحمل اسم المستخدم ، @ cowsmi1k ، منشور يقول من خلاله "صدفة أم لا ، منذ iOS 16.5 ، عمر البطارية أصبح مريع، ليس ذلك فحسب ، فقد تباطأ وقت الشحن بشكل كبير، ولسبب غامض أصبحت درجة حرارة البطارية ترتفع جدا".

Apple

تدرك شركة آبل أن مثل هذه المشاكل قد تواجه المستخدمين بعد تنزيل التحديث الجديد لنظام التشغيل لذلك نجد على حسابها الرسمي ردا عمليا على الشكاوى المنتشرة عبر وسائل التواصل المختلفة، في منشور لها بتاريخ شهر مارس 2022، كتبت آبل تغريدة على "تويتر" ونصحت المستخدمين بالانتظار لمدة 48 ساعة فقط، وأوضحت أنه من الطبيعي بعد نزول التحديث الجديد أن تحدث مثل هذه الأعطال.

ما يحدث هو أنه عند تثبيت إصدار جديد من iOS ، تبدأ عمليات كثيرة في الخلفية مثل إعادة فحص الصور كلها باستخدام خوارزميات جديدة ، وتحسين عملية تخزين البيانات، وحتى إعادة معايرة بطارية الهاتف. تستهلك كل هذه الإجراءات طاقة البطارية، ويحتاج الهاتف إلى عدة دورات من الشحن ليعود إلى طبيعته مرة أخرى.

قبل اتخاذ أي إجراء لإصلاح جهاز iPhone الخاص بك أو محاولة التخلص منه يجب الانتظار لبضع أيام لترى ما إذا كان هناك أي تحسن في عمر البطارية. في مارس من العام الماضي ، نشر فريق دعم Apple تغريدة نصها "شكرًا على تواصلك معنا! يسعدنا تقديم المساعدة. من الطبيعي أن تحتاج تطبيقاتك وبياناتك كلها إلى التعديل خلال الـ 48 ساعة بعد التحديث".